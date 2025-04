Dunn explica por qué no concretó alianza con ADN y MNR: ‘la libertad necesita estructuras nuevas’

El precandidato Jaime Dunn respondió a las críticas por no haber concretado alianzas con Acción Democrática Nacionalista (ADN) y el Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR). Expresó que busca un pacto con el futuro, no con el pasado, además de que la visión de libertad para el país requiere de nuevas estructuras con ideas frescas.

Mediante un comunicado, explicó que sólo hubo diálogo con estos partidos políticos, sin lograrse una alianza.

Indicó que se ha reunido con distintas fuerzas políticas, con la premisa de no ceder en los principios de las ideas de la libertad, renovación y nuevos liderazgos, pero no se tuvo éxito.

“Nuestra propuesta con todos fue clara: no se trataba de negociar espacios, sino de construir una visión compartida para salvar Bolivia. Porque cuando un país se encuentra en crisis, no hay espacio para cálculos pequeños ni para intereses personales. La patria no se divide ni se reparte; la patria se sirve”, dice el comunicado de Dunn.

Precisó que con ADN y MNR no se logró “consolidar las coincidencias necesarias en el tiempo disponible para un acuerdo estructurado y duradero, para construir un nuevo modelo de acuerdo político que garantice la realización de las grandes tareas para sacar al MAS del gobierno y poder construir la República autentica”.

Dunn señaló que los «bloques de unidad», centrados en sumar votos sin rumbo ni proyecto, terminan debilitando la democracia. “Esa vieja política es precisamente la que debemos superar”, instó.

“Por eso decimos, con convicción absoluta: para cambiar Bolivia de verdad, la libertad necesita estructuras nuevas, con nuevos liderazgos, con ideas frescas y principios firmes. Solo así podremos salir del ciclo del poder por el poder y comenzar una nueva etapa para Bolivia”, agregó.

Por último, Dunn dio por cerrado este capítulo y anunció que concentrará energías para “construir un nuevo pacto ciudadano, no con el pasado, sino con el futuro que anhelamos conquistar”.