El 96% de la urea producida en el país es exportada a cinco países

En 2024, se exportó 507.324 toneladas métricas del fertilizante al mercado externo

Por Boris Góngora

Fuente: La Razón

El 96% de la urea producida en la Planta de Amoníaco y Urea de Bulo Bulo, en 2024, fue destinada a los mercados de Brasil, Argentina, Paraguay, Perú y Chile, de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística (INE).

El mercado de Brasil concentró el 66% del total de la producción de urea exportada. Es decir, de las 507.324 toneladas métricas (TM) exportadas en 2024, al vecino país se exportó 336.377 TM por un valor de $us 85,3 millones.

Le sigue el mercado de Argentina con 81.539 TM por un valor de $us 20,1 millones; Paraguay, con 63.123 TM por un costo de $us 15,2 millones; Perú con 25.679 TM por $us 6,7 millones y Chile con 601,5 TM por $us 178.300.

De las 507.324 TM exportadas, Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) monetizó por más de $us 127 millones.

Según el ranking de los 100 principales productos exportados, elaborado por el Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE), en su informe ‘Cifras del Comercio Exterior Boliviano 2024’, el fertilizante está entre los 15 productos más comercializados del país.

Producción

En enero de esta gestión, el presidente de YPFB, Armin Dorgathen destacó que el fertilizante nitrogenado que se produce en la planta de Bulo Bulo, en Cochabamba, marcó un hito histórico en producción el año pasado.

La producción acumulada en 2024 llegó a 525.574 toneladas métricas, lo que representó un crecimiento del 51,35% en comparación con la gestión 2023, cuando se produjeron 347.260 toneladas.

La Planta de Amoníaco y Urea (PAU) de Bulo Bulo, ubicada en el municipio de Entre Ríos, provincia Carrasco del departamento de Cochabamba, tiene una capacidad de producción nominal de 1.200 toneladas de amoníaco y 2.100 toneladas métricas de urea por día.

La materia prima para la producción del fertilizante nitrogenado es el gas natural. En el complejo petroquímico trabajan alrededor de 400 personas operando la planta.

La producción de amoníaco y urea se da a través de dos plantas licenciadas por las empresas Kellogg Brown & Roots y Toyo Engineeing Co., respectivamente.

El Informe de Rendición Pública de Cuentas Final ‘Gestión 2024’ del Ministerio de Hidrocarburos y Energía también destacó que la gestión pasada fue la mayor producción del fertilizante desde el inicio de las operaciones de la Planta de Amoníaco y Urea ‘Marcelo Quiroga Santa Cruz’.

“Muestra una eficiente producción de este fertilizante, garantizando el abastecimiento del mercado interno y los excedentes para la exportación”, señala el informe del Ministerio de Hidrocarburos.

El viernes, el presidente de YPFB resaltó que se decidió darle “mucho” énfasis a la Plata de Amoníaco y Urea, la cual permite, no solo la generación de divisas, sino también el aumento de la producción para el mercado interno, con el fin de buscar una mayor producción de etanol.

“Urea entregamos a todos los ingenios para poder tener mayor cantidad de caña y por ende mayor cantidad de etanol para mezclar con el combustible y lo mismo para la producción de otro tipo de granos que nos permitan mezclar o nos permitan generar aceite para entrar a nuestras plantas de biodiesel y mezclar con nuestro diésel convencional”, destacó Dorgathen, en la Rendición de Cuentas Públicas Inicial 2025 del Ministerio de Hidrocarburos.

Respecto a la generación de divisas, resaltó su importancia para la seguridad energética y para la producción local de productos para la reducción de compra de combustible en el país.

Dorgathen indicó también que a partir de la puesta en marcha de la Planta de Amoníaco y Urea en el país se tuvo un crecimiento exponencial en la comercialización en el mercado interno.

“Este producto no era utilizado como fertilizante. No se utilizaba en el país. La cantidad de toneladas por hectárea que se deberían producir ahora en el agro debiera ser mucho mayor de lo que pasaba en 2017”, afirmó.

El presidente YPFB indicó que la producción interna del fertilizante aumentó y se sustituyó la importación en un 99%.

Explicó que hasta el 2017, el consumo de urea importado era del 100%, sin embargo, hasta el 2024 se habla que el 99% de la urea y fertilizantes consumidos son “de producción local y de producción” de la estatal petrolera.

Demanda

De acuerdo con el histórico anual de YPFB de urea en el mercado interno, en 2024 el sector agrícola demandó alrededor de 77.000 toneladas métricas y, para esta gestión, se tiene proyectado comercializar 80.000 TM en todo el país.

Sin embargo, en 2017 el país solo demandaba 26.000 TM de urea, de esta cantidad 19.000 TM eran importadas y solo el 6.300 TM eran adquiridas de la Planta de Urea.

En cambio, el año pasado, 77.000 TM de urea fueron adquiridas de la Planta Urea y solo un 0,30% fue importado.

El departamento de Santa Cruz absorbe el mayor porcentaje de este fertilizante, seguido de Cochabamba, La Paz y Tarija.

“Con la planta en operación a plena capacidad, la estatal petrolera se posiciona como un pilar fundamental en el suministro de urea en el mercado interno”, destacó YPFB en enero.

La urea producida por la empresa estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) ha sido reconocida por su calidad tanto por los productores locales como internacionales.

El producto es uno de los fertilizantes con mayor contenido de nitrógeno y de mayor consumo a nivel mundial. India, Brasil, Estados Unidos (EEUU) y Francia son los mayores importadores de este abono nitrogenado. El 37% de las compras a nivel mundial están concentradas en estos cuatro países.

Rusia es el mayor exportador del agrofertilizante, seguido de China, Arabia Saudita y Qatar. La principal materia prima para obtener este compuesto es el gas natural, que mediante un proceso químico se convierte primero en amoníaco y luego se deshidrata para formar urea.

