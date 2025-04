El bloque de unidad pasó del auge al desgaste en menos de cuatro meses

La alianza fue presentada el 18 de diciembre ante los medios de comunicación; en enero se sumaron Cuéllar y Ballivián. Foto: Paulo Lizárraga A. / Visión 360

Fuente: https://www.vision360.bo

El bloque de unidad pasó del auge al desgaste, tras confirmarse las candidaturas por separado del líder de Unidad Nacional (UN), Samuel Doria Medina, y del expresidente y líder de la alianza Libre, Jorge Tuto Quiroga, con miras a las elecciones presidenciales. El bloque duró compacto menos de cuatro meses, pero los quiebres se dejaron entrever desde el inicio de la propia coalición.

Para el analista político Marcelo Arequipa, hay al menos tres hitos importantes de la coalición de líderes de oposición: La posibilidad de la conformación del bloque, la definición mediante encuestas de quién debe ser el candidato y la falta de una estructura política bajo la cual acudir a la cita electoral.

“Primero ha sido la idea, la posibilidad de acercamiento entre los políticos que están dentro del bloque. Lo segundo, haberse puesto de acuerdo en el mecanismo para el cual iban a definir quién asumiría la candidatura; y tercero, creo que hay otro elemento que formó parte de toda esa trayectoria, que fue tener cierta estructura política, que es lo que a todos ellos les hace falta todavía”, sostiene Arequipa en contacto con Visión 360.

Para el periodista Carlos Valverde, el bloque de unidad no tuvo hito alguno. Considera el acuerdo “forzado”, luego del anuncio de la candidatura de Quiroga, que fue realizado un día antes de la presentación de la alianza ante los medios de comunicación.

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

“Si vamos a hablar de hitos como éxito, ninguno. La verdad es que desde el momento de la unidad, Tuto se lanza primero; al día siguiente lo forzan a juntarse, quedaron en hacer encuestas, las difuminaron por todos lados, las regaron. Yo no veo ningún hito que valga la pena destacar”, aseveró Valverde en entrevista a este medio.

El auge

El bloque de unidad de la oposición democrática se dio a conocer a la sociedad el 18 de diciembre de 2024, en una conferencia de prensa, en la que estuvieron presentes los expresidentes Quiroga y Carlos Mesa, el líder de UN y el gobernador electo de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, representado a través de Efraín Suárez.

Sin embargo, un día antes, el 17 de diciembre, Quiroga anunció que postularía a las elecciones presidenciales al frente de la alianza Libre, integrada principalmente por el Frente Revolucionario de Izquierda (FRI). Pese a ello, el exmandatario terminó suscribiendo el acuerdo que fundó el bloque de unidad.

Semanas después, a mediados de enero, la coalición Mesa-Tuto-Doria-Camacho confirmó la adhesión de Amparo Ballivián, expresidenta de la Aduana Nacional, y del rector de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno (Uagrm), Vicente Cuéllar.

Quiroga y Doria Medina, cada quien, por su lado, sumaron respaldos hacia sus respectivas precandidaturas.

Doria Medina terminó absorbiendo a la mayoría del bloque.

Las encuestas

La definición de un candidato para el bloque de unidad debía depender de la realización de una encuesta, previa a la convocatoria a las elecciones nacionales. Se realizó de forma interna y provocó que Quiroga se apartara de los integrantes del bloque. El exmandatario envió una carta al Tribunal Supremo Electoral (TSE), en la que advirtió que no se prestaría a la realización de encuestas que pudieran inhabilitarlo.

“Unidad sí, pero unidad con legalidad. Es irresponsable exponer a las dos principales candidaturas de oposición a un proceso viciado ante la ley y arriesgar una sanción penal o inhabilitación directa de los dos candidatos en los próximos días o semanas. La norma es clara, y lo vengo sosteniendo inminente. Podemos seguir adelante con un proceso viciado. ¿Y qué ganaríamos? Una victoria pírrica hoy para después perder la guerra contra los autócratas y después someternos a la guillotina judicial oficialista”, argumentó Quiroga en conferencia de prensa.

El ocaso

Al final, Tuto terminó por desvincularse del bloque. Para el diputado Enrique Urquidi, de Comunidad Ciudadana (CC), “cada quien tiene que asumir sus responsabilidades, pero lo importante es que la unidad se ha consolidado”. Carlos Bohrt, líder de Al-Bus, sostuvo que el expresidente Quiroga “decidió correr por sí solo, desconociendo y olvidándose del compromiso” suscrito a mediados de diciembre de 2024.

La situación terminó de agravarse con la salida del expresidente Carlos Mesa, quien presentó su dimisión el mismo día en que el bloque anunciara a Doria Medina como candidato y Tuto expresara su postura en una rueda de prensa. La misiva de Mesa señala que las negociaciones al interior del mismo “llegaron a un punto muerto”.

Para Roberto Moscoso, dirigente de UN, la salida de ambos expresidentes debilita al bloque; sin embargo, afirmó que Quiroga decidió desmarcarse tras las encuestas internas.

“Por supuesto que sí (debilitan al bloque), sería absurdo decir que no; pero Tuto, el momento en el que salen nuestras encuestas se desmarcó porque creía que el candidato que había tomado el bloque de unidad no era el correcto (…). Carlos Mesa, habrá que preguntarle a él”, finalizó.

El TSE publicó la semana anterior el calendario electoral, con 108 actividades durante todo el proceso eleccionario y dio plazo hasta el 18 de abril para la inscripción de alianzas políticas que competirán en los comicios del 17 de agosto. En el bloque, Doria Medina cuenta con el respaldo de una gran parte de la bancada de CC, de los propios precandidatos de la coalición y de algunas agrupaciones políticas y sectores sociales de la sociedad civil organizada.

Quiroga, entre tanto, sumó el apoyo de líderes como Branko Marinkovic; el exmagistrado Gualberto Cusi; el exsenador de Unidad Demócrata, Edwin Rodríguez; y el respaldo de Demócratas; sin embargo, el partido liderado por Rubén Costas reconsideró respaldar al exmandatario afirmando que “las cosas han cambiado”.

Quiroga mostró su alternativa, separado del bloque de unidad.

Tuto y Doria Medina sumaron apoyo para sus candidaturas desde que se fundó el bloque

Tanto Samuel Doria Medina como Jorge Tuto Quiroga lograron consolidar numerosos acuerdos para avalar sus candidaturas al interior del bloque de unidad, antes de su disolución. Visión 360 contabilizó los que tuvieron un mayor impacto mediático.

En ese marco, Doria Medina logró establecer alianza con al menos siete organizaciones: el Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR), Soberanía y Libertad (Sol.bo) y Alianza por Bolivia Unida y Solidaria (Al-Bus) de Carlos Bohrt. El precandidato también consiguió el apoyo de la diputada Toribia Lero, de CC, integrante del Movimiento Vida.

Al empresario también lo respaldan el rector Cuéllar -quien depuso su candidatura en el bloque de unidad- y su agrupación Cambio 25, y la Alianza Social Patriótica (ASP) de Augusto Oblitas, de La Paz. Una de las organizaciones que también determinó dar su apoyo al líder de UN es el Movimiento Sin Miedo (MSM) de Juan Del Granado, la noche del martes 18 de marzo.

La senadora Andrea Barrientos, de CC, también se sumó al bloque de unidad, en respaldo a Doria Medina. En la conferencia del miércoles pasado, se la vio en la testera con otros legisladores de dicha fuerza opositora como los diputados Enrique Urquidi, Carlos Alarcón y Alejandro Reyes, y los senadores Cecilia Requena y Guillermo Seoane, entre otros.

Entre tanto, Quiroga consiguió el jueves el respaldo del empresario y exministro de Economía, Branko Marinkovic; firmó alianza con el Movimiento Originario Popular (MOP) de Potosí.

El Movimiento Demócrata Social (Demócratas) también inclinó su apoyo por el precandidato y exmandatario; no obstante, tras la ruptura del bloque, el líder del partido cruceño, Rubén Costas, reconsideró el espaldarazo al exmandatario; dijo que “las cosas han cambiado”.

También, una fracción de Acción Democrática Nacionalista (ADN) anunció en enero su respaldo al líder de Libre; sin embargo, la dirigencia del partido, encabezada por Freddy Terrazas, desmintió ese respaldo. Actualmente, la ADN apoya al asesor financiero Jaime Dunn.

Otros rostros de la política nacional que salieron en respaldo de Quiroga son el exmagistrado del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), Gualberto Cusi, así como Carlos “Cae” Palenque, el hijo del líder del partido político Conciencia de Patria (Condepa), Carlos Palenque Avilés.

Además, la alianza Libre es respaldada por el Frente Revolucionario de Izquierda (FRI), sigla que dio su respaldo a Carlos Mesa desde 2018 para su candidatura a la Presidencia y así conformar Comunidad Ciudadana, que tiene vigencia hasta este año.

Punto de vista

“Saben que son sus últimas elecciones”

Carlos Valverde, periodista

Los dos saben que estas son sus últimas elecciones y cada uno de ellos piensa que por la necesidad que tienen los otros, la gente, de hacer un cambio, de generar un cambio, ellos sienten que son los llamados a ellos. Y así ninguno de los dos iba a ceder.

Era absolutamente imposible, totalmente imposible que tengan una alianza real porque no iban a ceder, ni siquiera pudieron hacerlo como este colectivo o esta mesa de unidad. Peor lo hubieran hecho cediendo uno al otro para que sea candidato máximo cuando Tuto Quiroga dijo o dejó de entender que el que ganaba se llevaba todo. Y eso hubiera sido imposible porque Doria Medina perdería, por ejemplo, la personería y, por otro lado, Tuto Quiroga no pierde nada, pero Demócrata y Free pierden su personería.

Entonces, bueno, Free no porque le quedaría una elección más, pero creo que estas cosas hay que mirarlas en ese contexto. Esta es una elección que va a definir el fin del siglo XX en la política y me refiero a que se van a ir Tuto, Samuel, Evo, Arce, Choquehuanca, Manfred Reyes Villa, no sé si irá a ser Chi. Van a quedar dos o tres políticos.

No sé si Camacho irá a seguir en la política. Puede entrar Jaime Dunn y terminar de consolidarse Andrónico Rodríguez, pero no porque Andrónico sea bueno, sino porque no hay otro en el MAS. Pero esa es la realidad. Yo creo que se trata de su última posibilidad y no la van a desperdiciar, ninguno de los dos.

Punto de vista

“La estructura está antes del liderazgo”

Marcelo Arequipa, politólogo

Primero ha sido la idea, la posibilidad de acercamiento entre los políticos que están dentro del bloque. Lo segundo, haberse puesto de acuerdo en el mecanismo para el cual iban a definir quién asumiría la candidatura y tercero, creo que tener cierta estructura política, que es lo que a todos ellos les hace falta todavía.

Más que una lucha de egos, yo creo que de manera natural además como tiene que ser en política, ha habido intereses desde el principio y los intereses en este caso creo que han chocado con la idea de que es difícil construir un proyecto político, que se asiente primero en la idea de que se tiene que tener una estructura política, antes que liderazgo. Eso ha inviabilizado la idea de la unidad de ese bloque.

No es la primera vez que van fragmentados, pero la verdad no creo sinceramente que la dispersión de las candidaturas sea el problema, sino más bien el problema es que no están sabiendo conectar bien con el electorado, con la gente que va a ir a votar. Puede haber 20 candidaturas o una sola, pero si esa candidatura no conecta con la gente, difícilmente va a poder ser una alternativa.

Todos tienen sus propios dilemas, entonces no creo que lo que haya ocurrido beneficie a alguien en concreto. No lo veo de esa manera, no creo que todo el tablero político-electoral se haya movido trascendentalmente. Sí se ha modificado, pero no veo un movimiento significativo.