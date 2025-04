El cantante mexicano Carín León revela que lanzará una canción junto a Sergio Ramos: «La ha escrito él»

El propio León ha confirmado la noticia en una entrevista concedida a ‘TardeAR’. Pilar Rubio habla sobre el regalo más especial que le ha hecho Ramos: «Me transporta a un día muy bonito»

Fuente: https://www.20minutos.es

Sergio Ramos publicará un tema musical antes de que termine 2025. Así lo ha confirmado el cantante mexicano Carín León durante una entrevista concedida este martes TardeAR, donde ha compartido algunos detalles sobre esta inesperada colaboración.

El artista ha revelado que ambos están inmersos en una producción conjunta y, ha elogiado las capacidades interpretativas del exjugador del Real Madrid.

«Canta muy bien», ha asegurado. «Estamos trabajando en algo juntitos. Es una locura. Es una gran canción», ha añadido Carín León en el programa vespertino de Telecinco.

El propio León ha desvelado además que la composición ha corrido a cargo del defensa sevillano: «La ha escrito él. Es un gran letrista y un gran compositor».

Aunque no es la primera vez que Sergio Ramos se adentra en esta industria -en el pasado ya colaboró en temas como La Roja Baila, himno oficial de la selección española en 2016, u Otra estrella en tu corazón, junto a Demarco Flamenco-, este nuevo proyecto supondría su regreso al entorno discográfico tras su último lanzamiento en 2023, cuando publicó No me contradigas con Los Yakis.