Este domingo, el viceministro de Defensa de los Derechos del Usuario y del Consumidor, Jorge Silva, reiteró la convocatoria del Gobierno a la dirigencia de la Confederación Nacional de Trabajadores en Carne (Contracabol) para analizar el alza de precios del producto.

“Te hacen ver como un Gobierno que no quiere atender, que no quiere solucionar este problema, cuando en realidad estamos haciendo todos los esfuerzos para garantizar que el precio de carne de res no suba”, afirmó en entrevista con Bolivia Tv.

El viceministro cuestionó la postura del sector de querer reunirse exclusivamente con el presidente Luis Arce, pues éste tiene una agenda ocupada, debido a todos los temas que atraviesa el país, por lo que el diálogo debe sostenerse con los ministros del área económica.

“No es a través de una marcha que vamos a discutir y buscar soluciones a este tema”, añadió Silva, en referencia a la posibilidad de que Contracabol realice una marcha o protesta nacional, como ocurrió el pasado jueves.

Carne

De acuerdo con el viceministro, en algunos centros de abasto el producto se comercializa hasta en Bs 70, lo que está muy por encima del costo regular.

“Están especulando con el precio del producto a título de la libre oferta y demanda. Lo que queremos es que en esa oferta y demanda se encuentre un punto de equilibrio”, sostuvo.

La autoridad señaló que en 2024 el sector ganadero argumentó la subida del precio del kilo gancho debido a las sequías y a los incendios, por lo que el costo del producto se elevó por encima de los Bs 24, que era el precio regular.

Silva indicó que el precio del kilo gancho llegó a costar Bs 40 en algunos momentos, pese a que las condiciones climáticas ya no son tan desfavorables.