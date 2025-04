El Gobierno no mira costos y no ataca el contrabando, señalan ganaderos, que piden liberar la exportación de carne de res

Lo que ha hecho el Gobierno es “huirle a una reunión técnica”, dice el directivo de Congabol, que espera una convocatoria para tratar el tema de la carne.

Fuente: Unitel

“La pregunta es si realmente lo quieren entender. Nosotros lo hemos explicado bastante veces diciendo que la exportación no determinaba el precio porque no alcanzaba más que el 10% de la producción de carne de Bolivia y lo demás se consumía en mercado interno”, dijo Ruíz.

¿Y cómo hacer entender a los comercializadores y al Gobierno que no son las exportaciones las que están incidiendo en el incremento del precio al consumidor final?.

“Lo venimos diciendo desde el año pasado, que mientras los precios de los países vecinos a Bolivia, como es Argentina, Brasil, Perú, estén más altos de la carne y no haya un control en contrabando, efectivamente hay una fuga de carne, y es evidente que no se está controlando ”, sostuvo.

Consideró que el “Gobierno no está mirando los costos, la inflación, ni el tipo cambiario” y que no enfrenta de forma efectiva el contrabando.

“Nosotros hicimos una solicitud de reunirnos con Contracabol. La verdad que las autoridades que representan al Gobierno lo que han estado haciendo es huirle a una reunión técnica en la que nosotros hemos ido demostrando que no somos los que fijamos los precios. Lo que prácticamente han hecho es solamente ocupar el micrófono y las cámaras para culpar al ganadero, con esta irresponsabilidad ha estado actuando un viceministro”, dijo Ruiz.

Sin embargo, no han tenido una respuesta favorable, algo que lamentan pues señalan que el perjuicio no es solo para el sector pues también el país se ve afectado porque se queda sin recibir las divisas que puede generar este movimiento económico.

“Entonces, lo que estamos haciendo al cortar la exportación, es prácticamente frenar un consumo de carne interna, porque se comparte. Sin embargo, en el contrabando se va la res entera, no queda nada en Bolivia, no hay un servicio de transporte, no hay un servicio de derivados de carne”, precisó.

¿Cuánto ha perdido al sector en estos meses que no se ha podido exportar carne?

Según Ruiz, el año pasado la exportación formal trajo casi 200 millones de dólares, por lo que ya en el primer trimestre se estima unos $us 50 millones.

“Estamos hablando tranquilamente de 50 millones sin miedo de equivocarme que no ha percibido Bolivia en cuanto a divisas y también en cuanto a la multiplicador laboral que hace la ganadería boliviana”, señaló.

“Si seguimos con esa estrategia de Estado de desincentivar, lo que vamos a hacer es que obviamente haya un cambio de rubro, lo venimos diciendo, que se encarezca más el producto y que terminemos consumiendo más bien carne de otros países”, dijo.