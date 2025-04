El MAS en Santa Cruz proclama a la bartolina arcista para su binomio

La precandidata fue proclamada durante un acto llevado a cabo en el coliseo de los trabajadores fabriles, de Santa Cruz.

Felipa Yalily Montenegro Montaño fue proclamada la tarde de este viernes como candidata al binomio del Movimiento Al Socialismo (MAS), con miras a las Elecciones Generales del 2025. Montenegro forma parte de la Confederación de Mujeres Campesinas Bartolina Sisa del ala arcista.

La precandidata fue proclamada durante un acto llevado a cabo en el coliseo de los trabajadores fabriles, de Santa Cruz, y cuenta con el respaldo del bloque oriente, del instrumento político, y señaló que “si se lo permiten, trabajará por el país”, de acuerdo con un reporte de DTV.

“Si tenemos que ir a acompañar a nuestro hermano Lucho, ahí lo vamos a hacer, por nuestro pueblo boliviano y cruceño, que me encomiendan esta tarea, que no va a ser fácil (…). Hay que seguir trabajando y vamos a dar todo por todo, no nos abandonen. Trabajen conmigo de la mano, sé que hay muchos precandidatos, pero es hora de que una madre, como mujer, que somos el pilar de los hogares, candidatee”, dijo durante el acto.

El bloque oriente además brindó su respaldo al presidente Luis Arce, ya que anunciaron que el jefe de Estado será proclamado en un acto a llevarse adelante mañana, sábado, desde las 14:00 en el monumento al Chiriguano, en el Segundo Anillo de la capital cruceña.

“Como mujeres, varones, como juventud tenemos que ir de la mano. De acá saldrán también las autoridades que acompañarán el binomio y lo vamos a lograr. Quiero decirles que nosotros también hemos apoyado y apoyamos a nuestro hermano Lucho 2025-2030, como nuestro candidato único”, señaló la precandidata.