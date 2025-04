El mejor amigo de William Levy desmintió que estuviera bajo efectos de drogas y reveló el motivo de su arresto

“No hay sustancia, ninguna, eso es mentira. Eso es para armar lío. Estuvo tomando unos traguitos nomás con un amigo”, afirmó durante una llamada telefónica.

En esa misma línea, aseguró que el incidente se suscitó porque el modelo regreso al establecimiento luego de haber sido retirado: “Cuando lo sacan, después regresa, y cuando te sacan de un lugar no puedes volver a entrar. En Estados Unidos se llama invasión a la propiedad privada”.

“Regresó a hablar con los policías, a decirles: ‘Hermano, ¿por qué me tratan así? Yo soy una persona decente’. Por eso nada más fue que lo metieron preso”, aclaró. “Por regresar y decirle al policía como que no me late cómo ustedes me están tratando”.

Al ser consultado por lo que pasó minutos antes de que fuera detenido, Coco Ariosa dijo que “hicieron la llamada porque estaba adentro discutiendo con el mesero”, debido a que la cuenta estaba alterada.

“Estaba tomadito, pero más nada que eso. Todo estaba perfecto”, expresó.

En cuanto a Elizabeth Gutiérrez, expareja de William Levy, el productor de cine y televisión rechazó cualquier tipo de involucramiento de la actriz en los recientes hechos.

“No, para nada”, dijo tras ser cuestionado sobre si Gutiérrez tuvo algo que ver con la detención de Levy, quien también es padre de sus hijos. “No tiene nada que ver una cosa con la otra”.

¿Por qué William Levy fue arrestado en Estados Unidos?

El incidente que llevó al arresto de William Levy tuvo lugar en el restaurante Baires Grill, ubicado en el 210 de Weston Road, Florida.

El artista se encontraba en el establecimiento compartiendo una comida con amigos cuando surgió una disputa relacionada con la cuenta del servicio.

En ese sentido, consideró que el monto era excesivo, lo que derivó en un enfrentamiento verbal con los empleados del lugar.

Testigos confirmaron que, tras el altercado, se le pidió a Levy que abandonara el restaurante.

Sin embargo, el actor dejó su teléfono móvil en la mesa y regresó poco después para recuperarlo. En ese momento, las autoridades ya se encontraban en el lugar, lo que resultó en su detención.

El registro de arrestos del condado de Broward detalla que los cargos contra William Levy incluyen intoxicación desordenada y allanamiento de propiedad ocupada.

Cabe destacar que la ficha policial del actor circuló a través de redes sociales, y ahora se especula sobre una demanda estatal contra su persona. Levy salió libre tras pagar 500 dólares de fianza luego de pasar 24 horas en prisión.

“Ha sido una situación un poco incómoda. En verdad, estaba con un padre más del equipo tomándome un traguito, como solemos hacer, y de momento él entra en una discusión con alguien más, y me meto en el medio, tratando de evitar que escalara la situación. Y bueno, el que terminó siendo esposado fui yo”, explicó a la prensa tras recuperar su libertad.