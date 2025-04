En cuatro años, la casa matriz de YPFB gastó Bs 1.874 millones en salarios

YPFB no ha disminuido la cantidad de trabajadores y tiene un presupuesto para sueldos y salarios demasiado alto, eso muestra la ineficiencia y la burocracia de la estatal boliviana. Además, es una forma de pagar los favores políticos a los militantes, afirmó el diputado Porcel.

Fuente: ANF / La Paz

Entre 2021 hasta 2024, la empresa estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) casa matriz asignó un total de Bs 1.875.160.435,26 para el pago de sueldos y jornales de los empleados y la planta ejecutiva.

La ANF revisó los estados financieros de la estatal petrolera que remitió al Ministerio de Economía en el que se pudo verificar que en 2024 se gastó Bs 472.138.160,88, pero en el Presupuesto General del Estado (PGE) se proyectó Bs 723.224.200

El fin de semana, el exministro de Justicia, Iván Lima, reveló que YPFB cuenta con alrededor de 8.000 empleados y más de 100 comunicadores, sugiriendo que los recursos económicos debieran destinarse a labores técnicas y productivas.

“Yo no comparto que Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos tenga ocho mil personas y tenga más de 100 comunicadores. Creo que eso no puede darse en un Estado. Que tengas una entidad tan pesada como Yacimientos y que no esté haciendo el trabajo que tiene que hacer para los bolivianos”, cuestionó en entrevista con la red Erbol.

Los sueldos

En 2023, la estatal destinó Bs 478.998.391,03 en el pago de salarios, para esa gestión se presupuestó Bs 719.097.293. En 2022, se gastó Bs 459.228.408,07, pero en el presupuesto inicial se proyectó Bs 718.780.407.

Mientras que, en 2021, YPFB erogó Bs 464.795.026,28 para el pago de esos beneficios, aunque el recurso inicial era de Bs 721.818.603. Entre tanto, para el año en curso se programó Bs 691.659.784 un presupuesto menos con relación a la gestión pasada.

En el portal de la estatal petrolera no se encuentra la nómina del total de empleados, solo está la lista del directorio que está compuesto por 11 funcionarios y el plantel ejecutivo está integrado por 26 personas.

Cabe destacar que esos recursos no cubren el pago de sueldos de los trabajadores de YPFB Transporte, YPFB Andina, YPFB Chaco, YPFB Logística y YPFB Refinación, ya que son empresas subsidiarias y están inscritas como privadas, manteniendo su condición de Sociedad Anónima.

En ese sentido, el diputado de Comunidad Ciudadana (CC) José Luis Porcel cuestionó que se asigne un alto presupuesto cuando el país se encuentra en crisis económica y no se haya reducido la cantidad de empleados. Consideró que es necesario realizar una reestructuración, aunque señaló que esa tarea debe asumirla el próximo Gobierno.

“Yacimientos no ha disminuido la cantidad de trabajadores y tiene un presupuesto para sueldos y salarios demasiado alto, eso muestra la ineficiencia y la burocracia de la empresa. Además, es una forma de pagar los favores políticos a los militantes. Cuando hay crisis, todos debemos ajustarnos los cinturones, pero el Gobierno no lo hace”, condenó.

2.700 empleados

Ante las declaraciones del exministro, el vocero de la estatal petrolera Misael Franco negó que existan alrededor de 8.000 empleados y aclaró que en toda la corporación trabajan 2.700 personas.

“Mencionaba que en toda la Corporación son alrededor de 8.000 trabajadores, esta información es incorrecta, porque somos alrededor de 2.700 trabajadores en toda la Corporación”, afirmó.

En agosto de 2022 el senador suplente de CC Franz Martínez reveló que en YPFB y las empresas subsidiarias había 61 trabajadores designados en comisión, para labores sindicales y que percibían sueldos sin trabajar, el cual oscilaba entre los Bs 6.000 y Bs 40.000.

