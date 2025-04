En el Monumental, River se adueñó de la fiesta y venció a Boca con los goles de Mastantuono y Driussi

El Millonario se impuso en un partidazo y afirmó su levantada en el Torneo Apertura; nueva decepción para el Xeneize.

Fuente: La Nación

River se quedó con el superclásico del fútbol argentino. Derrotó por 2 a 1 a Boca, en el duelo correspondiente a la fecha 15 del Torneo Apertura y vistió de fiesta al Monumental, que lució repleto. Franco Mastantuono abrió el partido con un golazo de tiro libre; Miguel Merentiel lo empató aprovechando una falla en la defensa del local, y Sebastián Driussi adelantó al Millonario sobre el cierre de la primera etapa.

El partido comenzó siendo todo del equipo de Gallardo, que era el protagonista frente a un rival que lo esperaba replegado atrás. Marchesin era figura de Boca, pero finalmente, los locales tuvieron un tiro libre de larga distancia. Mastantuono se animó y desde casi 30 metros la clavó en un ángulo para poner el 1 a 0 a los 26.

River lo pudo liquidar antes, el arquero se lució en más oportunidades, pero el visitante se encontró con la igualdad. Merentiel corrió una pelota que picaba. Pezzella midió mal el despeje y el uruguayo se quedó con el balón. Enfrentó a Armani y puso el 1 a 1 en 39. Parecía que la primera etapa finalizaba en igualdad, pero el Millonario nunca había perdido las ganas de atacar. En el último minuto de la primer parte, Marchesín volvió a tapar un a chance de gol, pero Driussi tomó el rebote y puso el 2 a 1.

La primera parte terminó con River mejor, pero Boca salió a buscar la igualdad en el segundo tiempo. No hubo muchas chances claras, pero fueron puntuales. Mastantuono no fue solidario y falló el tercero. En el final, Armani apareció dos veces para salvar el arco de River. Primero le sacó un cabezazo a Di Lollo, luego se lo tapó a Costa. No pasó mucho más y Nicolás Ramírez dio por terminado el superclásico.

17.43 La palabra de los protagonistas

Marcos Acuña: “Son clásicos, ellos se vinieron en los últimos minutos, pero nosotros demostramos que salimos a ganar desde el primer minuto, el clásico quedó en casa. En el festejo no pasó nada son cosas que quedan ahí, es mi primer clásico acá y estoy contento. Estuve muy tranquilo, nosotros estábamos con la mente acá y nos encontramos como justos ganadores. Nosotros trabajamos para esto, el primer tiempo se vio lo que quisimos hacer, quedó demostrado que salimos a hacer lo que tenemos que hacer. Franco Mastantuono tiene mucho futuro por recorrer, pero juega como si tuviera 30 años, tiene una calidad increíble y nos escucha todo lo que le decimos los grandes”.

Mastantuono: “Siempre trato de escuchar a todos mis compañeros con más experiencia y que son buenas personas, siempre estoy predispuesto a aprender, por más que juegue tengo que aprender mucho más. En el gol confiaron todos en mí, me dieron la libertad de patear y por eso estoy agradecido que me den esa seguridad. La vi que estaba lejos, pero me tenía fe de que tenía que entrar. sabía que había viento en contra, le pegué fuerte para que no se mueva y la verdad que entró en un lugar increíble. Fue parecido al gol contra Sarmiento, venía pateando y no se me daba, pero hoy se me dio. Es un grupo de personas increíbles que tiran para adelante. Nos dan libertad para jugar a los más chicos. No vi qué pasó en el gol, estaba gritando el gol, pero es normal que se arme eso en los clásicos. En el festejo con seba se dio así, es una gran persona y un gran jugador, me pone contento que haya convertido”.

17.31 Final del superclásico: festeja River

El Millonario derrotó 2 a 1 a Boca en el Monumental. Mastantuono y Driussi los goles del local; Merentiel había igualado de manera parcial para el Xeneize.