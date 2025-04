En épocas electorales y peleando como perros y gatos o como masistas y q’aras

En la política debemos tener en cuenta que las palabras, el discurso, las emociones importan. Alteran la percepción del ciudadano, excitan sus emociones y son cruciales para influir en el rumbo de los acontecimientos políticos.

Dice Milton Friedman: “Uno de los grandes errores de los Ciudadanos, es juzgar las políticas y programas por sus intenciones más que por sus resultados”.

Ambiente electoral. Noticias desde Bloquivia.

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

La ciudadanía está indignada y se pregunta: Quien podrá defendernos, ya no está el Chapulín. Los precandidatos se pelean peor que perros y gatos, en realidad lo hacen como políticos truchos. Los Partidos-Siglas, le dan y les quitan su apoyo a los precandidatos. Lo hacen para negociar con ellos por sacarles más prebendas y washingtones.

Por su parte todos los precandidatos se sacan la entretela, y todo es un tremendo despelote. Vemos muchos Carteles en las calles que dicen: “Nos unimos o nos jodemos todos. En realidad, Jodidos estamos y estaremos todos, si no elegimos bien.

Un ciudadano con valores y principios.

Jaime Dunn indicó que se ha venido reunido con distintas fuerzas políticas, para concretar su candidatura y lo hizo siguiendo la premisa de: “No ceder en los principios y las ideas de la libertad, renovación y nuevos liderazgos, pero no tuvo éxito”.

Expreso que él en esta etapa de conversaciones, no logro concretar alianzas con Acción Democrática Nacionalista (ADN) y el Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR), pues lo que él busca es un pacto con el futuro y no con el pasado y que la visión de libertad para Bolivia requiere de nuevas estructuras con ideas frescas.

“Nuestra propuesta con todos fue clara afirmó, no se trataba de negociar espacios, sino de construir una visión compartida para salvar Bolivia. Porque cuando un país se encuentra en crisis, no hay espacio para cálculos pequeños ni para intereses personales, la patria no se divide ni se reparte; la patria se sirve”.

Finalmente Jaime anunció que seguirá adelante y concentrará sus energías para: “Construir un nuevo pacto ciudadano, no con el pasado, sino con el futuro que anhelamos conquistar”.

Todos los ciudadanos tenemos un candidato por el cual tenemos más confianza y simpatía, pues tiene la ideología que coincide con la nuestra y tiene una propuesta creíble y viable, en mi caso con Jaime. Pero siendo pragmático, en el momento de la votación lo hare por el candidato que reúna los requisitos ideológicos y propuesta similares a las mencionados por Jaime y que cuenta con la mayor intención de voto.

No solo es aquí, a nivel mundial la cosa esta que arde, Nostradamus predijo el fin del mundo y será pronto: “Primero, vendrá un Papa extranjero (Benedicto XVI), luego un Papa viejo (Francisco), y finalmente, un Papa negro. Con él, el fin del mundo”.

Yo me asegure con tiempo, tengo mi lote en un Condominio en Yanna y allí se la pasa muy bien