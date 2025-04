Entre barro y risas: Así fue la inolvidable boda de Luis Vega y Nathalia Calvimonte

Las imágenes que se volvieron virales de los invitados caminando en el barro.

Ligia Portillo

Fuente: Red Uno

Después de más de cuatro años de relación, Luis Vega y Nathalia Calvimonte finalmente dijeron “sí, quiero” ante Dios, rodeados de familia, amigos y bastante barro.

La esperada boda religiosa del cantante y la joven Nathalia, que tuvo lugar este sábado en la quinta Las Arecas en Pedro Lorenzo, fue tan emotiva como accidentada, debido a las inclemencias del tiempo.

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

Lo que prometía ser una celebración de ensueño con más de 400 invitados se convirtió en una auténtica aventura campestre, luego de que la lluvia empapara la zona y transformara los caminos de acceso en verdaderas pistas de obstáculos. Desde zapatos arruinados hasta vestidos salpicados de barro, muchos de los asistentes no dudaron en tomarse la situación con humor.

Uno de los momentos más comentados en redes sociales fue el de un joven invitado que, decidido a no perderse el evento, se lanzó a cruzar un arroyo a pie. Las imágenes de la hazaña —casi épica— no tardaron en volverse virales, convirtiendo la boda en un fenómeno no solo romántico, sino también mediático.

«Fue una boda que vamos a recordar toda la vida», dijo una invitada mientras se limpiaba los tobillos con una servilleta. A pesar de los percances logísticos, el amor fue el verdadero protagonista de la jornada.

Luis y Nathalia, quienes días antes se habían casado por civil en una ceremonia íntima, lograron que ni la lluvia ni el barro empañaran la emoción de su gran día. Como dijeron varios de los presentes: “si así empieza el matrimonio, con esta energía, ¡seguro que durará toda la vida!”