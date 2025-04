“Eso no es un simple asesinato, eso es una ejecución”, dice Evo Morales sobre muerte de un dirigente

Morales denunció que el dirigente campesino Jhonny Cruz fue asesinado por un policía durante un operativo la madrugada del miércoles. El caso sigue en investigación y hay uniformados con detención preventiva

[Captura de video ] / Evo Morales en su programa radial

El expresidente Evo Morales aún cuestiona la muerte del dirigente Jhonny Cruz y cree que este hecho fue premeditado. El líder del trópico de Cochabamba pide a las autoridades judiciales investigar el caso.





“Acribillan a un dirigente sindical, eso no es un simple asesinato, eso es una ejecución. Ya no tenía ningún argumento para defenderse, ojala se haga justicia. La Policía de base no ejecuta por decisión de ellos, todo es por órdenes”, dijo Morales este domingo en su programa radial.

El líder de los evistas señala que “hubo una instrucción desde arriba, no se puede entender qué clase de Gobierno. Acribillan a un dirigente sindical, es demasiado”.

Además, Morales sostuvo que la muerte de Cruz fue una agresión al trópico de Cochabamba y cree que el objetivo era “hacer fracasar el congreso de refundación de los evistas”.

Según Morales, todo ocurrió cuando el dirigente estaba siendo aprehendido por personas de civil, que estaban en un vehículo sin placa y cuando intentó defenderse se produjeron disparos.

La muerte del líder sindical sigue en investigación. Sin embargo, hay al menos tres uniformados con detención preventiva, por este caso.

Fuente: UNITEL