Evistas desacreditan proclamación de Andrónico y ‘androniquistas’ aseguran que él es el único líder

El diputado Héctor Arce señaló que este martes se tratará de contactar con Andrónico Rodríguez para constatar si pretende continuar con el evismo.

Un singular debate se realizó en UNO DECIDE durante el programa Que No Me Pierda (QNMP) entre el diputado evista Héctor Arce y el senador del MAS, Pedro Benjamín Vargas, a raíz la reciente proclamación de Andrónico Rodríguez en Potosí, pues si bien, los ‘androniquistas’ lo señalan como el único líder capaz de lograr la unidad, el diputado evista la calificó como un hecho aislado, desacreditando la proclamación por no ser realizada de manera orgánica.

“Hasta este momento no he llamado traidor a Andrónico porque aún lo considero un hermano, un amigo y un compañero. El día que él sea proclamado orgánicamente yo estaré ahí (…), lo que veo es un hecho aislado en estas proclamaciones”, explicó el diputado Arce quien indicó que solo lo proclamaron dos personas con un cartel.

A fin de conocer la postura del presidente del Senado, Arce indicó que lo ha estado llamando constantemente, sin embargo, confesó que no le atiende la llamada.

“Andrónico no me contesta, yo no soy sarnoso ni leproso, él es un amigo de lucha (…) le tengo mucho cariño y estoy preocupado porque si esto no se corrige en algún momento seremos adversarios políticos. Mañana iré a visitarlo a su oficina; quiero escuchar de él si tiene un proyecto a parte y ya no quiere estar más con el evismo”, manifestó el diputado Arce.

Entre tanto, el senador Vargas aseguró que es Andrónico el único camino para no estar divididos.

“Andrónico para nosotros y las organizaciones sociales significa la actualización (…) por eso, pese a no estar como candidato oficialmente tiene el apoyo para que lo proclamen en todas sus visitas a diferencia de Evo Morales”, sostuvo Vargas.

El senador del MAS, aseguró que el ‘error de los seguidores de Evo Morales es que no aceptan la realidad, por lo que le pidió tomar conciencia.

“Ellos piensan que son unidad, pero no es así (…) si hacemos una buena lectura vamos a estar de camino al éxito. Quieran o no quieran, duela a quien le duela, Andrónico va a ser un líder que va a comandar al país”, sostuvo el senador Vargas.