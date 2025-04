Evo admite que hay militares que le informan y sostiene que el 26J le advirtieron de un “encuartelamiento urgente”

Morales en una actividad en su región. Foto: RRSS del exmandatario

El expresidente Evo Morales admitió este domingo que hay efectivos militares que le informan y si bien no identificó a quienes le pasan datos, sí señaló que durante su mandato fueron sus edecanes. En ese marco, el exmandatario sostuvo que el 26 de junio de 2024, el día de la asonada, a las 11.00, le comunicaronque había un “encuartelamiento urgente”.

«Nunca me gusta mentir. A las once de la mañana de ese día, un comandante de una unidad pequeña me llama y dice ‘nos han pedido encuartelamiento de urgencia’. Algunos de mis seguridades, de mis edecanes están de comandantes; inclusive algunos oficiales del campo que entraron en nuestra gestión ya son subcomandantes, comandantes. Qué culpa yo tengo que se me informe”, aseguró Morales en su programa dominical.

El 26J, el exmandatario -según la relación de hechos que realizó en ese espacio- comenzó a cruzar información. A aproximadamente a las 13.00, la fuente le confirmó el dato. Morales mencionó a un coronel, quien le indicó que en ese momento debió dejar su almuerzo para dirigirse al cuartel.

Cuando se dirigía al que llama su “chaco”, Morales recibió la llamada de la ministra de la Presidencia, María Nela Prada, quien le dijo que estaban enfrentando un golpe. Ella le contactó con el presidente Luis Arce, a quien, según su versión, le expresó: “Usted, cambie al mando militar urgente y respete la institucionalidad”.

Morales recordó que hasta publicó un mensaje en X, pidiendo medidas para hacer frente a la asonada, pero no pasó mucho para preguntarse “qué clase de golpe es esto” cuando vio en la pantalla del televisor al ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, golpear una tanqueta y exigir a Zúñiga que se baje del motorizado. “Hasta me arrepentí de haber sacado el tuit”, manifestó.

El 26 de junio de 2024, el ahora exgeneral Juan José Zúñiga lideró una asonada en plaza Murillo. Desde entonces, fue catalogada como un intento de golpe fallido desde el oficialismo. Sin embargo, desde el evismo y otros sectores opositores se considera que se trató de un “autogolpe”.

En la semana, en una entrevista que concedió, Zúñiga sostuvo que la revuelta del 26J no fue un golpe. “No hubo ningún intento de golpe, peor golpe de Estado, para nada; todos son absolutamente inocentes, yo cumplí una orden y el resto de los militares comandantes que están encarcelados también cumplieron una orden superior”, aseguró.