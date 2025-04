Evo: “no nos va a faltar sigla para las elecciones”

Evo Morales en el programa que conduce Foto: Captura de Pantalla

El expresidente del Estado, Evo Morales aseguró que en los últimos días tuvo reuniones con varios partidos políticos para presentarse como candidato en las elecciones de agosto de este año, pero que no dará a conocer los nombres de los mismos por miedo a la presión que pueden recibir, esto también en respuesta a la ruptura del acuerdo con el Frente Para la Victoria.

“Quiero comentar al pueblo boliviano que no se preocupen por el tema legalidad, no se preocupen del tema sigla, no quiero comentar para que no haya tanta presión o amenazas, pero ayer estaba reunido con un partido, anteayer con otro, esta semana vienen dos o tres”, dijo Morales.

Además aseguró que dentro la militancia de su partido le aconsejaron que no dé a conocer si se firma un acuerdo en estos días debido a que temen represalias como según Morales hubo para que se rompa el acuerdo con el Frente Para la Victoria.

Respecto a la ruptura del acuerdo que tenía con el Frente para la Victoria, con quienes ya se había presentado como candidato a la presidencia de cara a las elecciones de agosto próximo, Morales aseguró que la principal causa fueron los problemas que tuvo la sigla en el Tribunal Supremo Electoral, además de las amenazas que recibieron.

“Yo pienso que frente a la presión, chantaje o amenazas del gobierno, se tomó esa decisión de romper el acuerdo que teníamos, yo me comunique y llame antes de su conferencia, pero lamentablemente con el movimiento político nos acordamos de las de amenazas, inclusive de algunos miembros de Tribunal Supremo Electoral”.

Al tratar de explicar los problemas que tuvo el Frente Para la Victoria con el TSE, Morales dijo que se enteró que llamaron a los delegados del partido para comentarles que tenían algunos problemas. “les explicaron cómo podía resolverse, nosotros hemos cumplido con toda legalidad, pero pidieron que digan quien es su candidato para ayudar”.

Morales recordó que en la década de los 90 también impidieron que su partido participe de las elecciones, pero que lo hizo con otro para poder llegar a ser asambleísta.

“Recordaba la historia cuando empezamos y rechazaron nuestra sigla inicial que era Asamblea Por la Soberanía de los Pueblos y solamente nos ofreció Izquierda Unida, en este momento podemos tener al menos cuatro partidos, entiendo sus acuerdos, con seguridad y firmeza no es un tema de sigla”, dijo.