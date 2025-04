Fragilidad de la democracia

Mgr. Fernando Berríos Ayala

Politólogo

Estudios nos dicen que la mitad de los gobiernos democráticos del mundo están en declive a la par que los regímenes autoritarios aumentan. A consecuencia de ello, los datos revelan que más de dos tercios de la población mundial vive ahora en democracias en retroceso o en regímenes híbridos y autoritarios.

Es la principal conclusión que surge sobre el estado mundial de la democracia y que desde 2022 para acá muestran que las democracias en muchos países no solo no han mejorado su eficacia institucional para dar soluciones y canalizar demandas, sino que a la vez enfrentan múltiples amenazas.

Hay problemas para que los resultados electorales sean creíbles, limitaciones a la libertades y derechos, ataques a la libertad de expresión, elevados niveles de corrupción y el surgimiento de partidos y líderes populistas que polarizan de manera tóxica la política, sumándose la desilusión de los jóvenes con los partidos y líderes políticos tradicionales.

Latinoamericana no es ajena esta tendencia global de declive de la democracia y se ha venido deteriorando progresivamente desde su mejor momento. Hace 15 años solo Cuba era considerada como un régimen autoritario, actualmente tres países se han sumado: Nicaragua, Venezuela y Haití (este último convertido en estado fallido), un tercio de las democracias presentan declives en al menos tres atributos en los últimos años, siendo Brasil,

El Salvador, Bolivia y Guatemala los países con mayor erosión democrática. El Salvador vive de la mano del presidente Bukele un proceso de creciente autoritarismo cuyas consecuencias han convertido al país en un régimen híbrido. Por su parte, Bolivia como Guatemala son democracias de baja calidad y con pronóstico reservado.

En México destacan los ataques dirigidos a debilitar los órganos autónomos, en Perú la permanente inestabilidad política y los frecuentes choques entre el gobierno y la oposición; mientras en Ecuador, además de la tensa situación política entre la presidencia y la oposición, preocupan los brutales ataques del crimen organizado y de la narco violencia.

Asimismo, las democracias latinoamericanas se encuentran afectadas por nuevos desafíos, entre ellos, la irrupción de líderes populistas de derecha e izquierda. Hay líderes con discursos anti-política y anti-sistema y desprecio hacia la institucionalidad democrática, procesos de polarización tóxica que afecta a la convivencia como se ha visto en Argentina, con una profunda raíz para contrastar resultados positivos en contra de los magros resultados de los últimos gobiernos kirchneristas.

La autocracia cotiza a la baja, el trumpismo en EEUU es un claro ejemplo. De ahí la importancia de evitar caer en un pesimismo paralizante. Hoy más que nunca es tiempo de actuar con sentido de urgencia y firme compromiso de salir en defensa de la democracia, de protegerla, repensarla y fortalecerla.

Es urgente que la democracia muestre a los ciudadanos que se pueden forjar un nuevo contrato social que una a las personas en lugar de dividirlas, dotándolas de mayor cohesión social y una gobernanza con capacidad de dar respuesta a las nuevas demandas ciudadanas. Para ello es preciso un buen gobierno, un Estado robusto y estratégico, ofrecer resultados concretos y oportunos a los problemas reales de la gente, revalorizar la política, acelerar la innovación política-institucional, fortalecer los mecanismos de participación y deliberación ciudadana, incorporar de manera inteligente las nuevas tecnologías digitales al ámbito político, hay que recuperar la confianza ciudadana en la política, en sus líderes e instituciones.

La amenaza es real. No hay tiempo que perder, no es tiempo de berrinches, no podemos malgastar la oportunidad de quitar al MAS del gobierno, la unidad no es en torno a una persona, es tras un convenio más sólido entre gobierno y las personas, las empresas y otros, basado en la igualdad de derechos y oportunidades para todos. Es la unión de oriente y occidente.