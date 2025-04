Fundación Derechos Humanos: Advierten con «retirar visas y congelar bienes» a funcionarios si no cumplen con liberación de Camacho

Milen Saavedra

El director de Litigio Internacional de Human Rights Foundation (HRF), Javier El-Hage, advirtió que habrá sanciones individuales contra funcionarios de Bolivia si no se cumple la resolución de la ONU sobre la liberación de Luis Fernando Camacho.

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

Esto tras que la ONU emitiera una resolución vinculante que exige la liberación inmediata del gobernador electo de Santa Cruz, ya que su detención fue arbitraria.

«Esperamos que este gobierno la ejecute (la recomendación). Lo contrario, crea un precedente muy malo y puede generar sanciones a las personas específicas que están abogando para que no se cumpla», afirmó El-Hage en Que No Me Pierda.

Comentó que, como HRF tienen un «programa de sanciones». «Nosotros vamos a buscar a los funcionarios concretos que no cumplan esto con la ley de Estados Unidos que establece retiro de visas y congelamiento de bienes a todas las personas que sean sancionadas. Entonces, nosotros vamos a buscar esto», agregó.

Resaltó que no es contra el gobierno en general, ni el Estado boliviano, sino contra aquellos funcionarios públicos que no cumplan la determinación de la ONU.

«En vez de actuar conforme al Estado de derecho y en cumplimiento de las obligaciones internacionales y constitucionales de Bolivia, a través de la teoría del bloque de constitucionalidad que deberían hacer esta decisión absolutamente aplicable en Bolivia; estos funcionarios que cometen estas faltas, son los que van a terminar siendo sancionados», dijo.

Aseguró que el incumplimiento es ilegal.

«Los funcionarios públicos, en vez de cumplir su función y adecuar las acciones del Estado al derecho, están activamente buscando subvertir el orden jurídico y, con ello, cometiendo una ilegalidad internacional y también, por supuesto, doméstica. Ese es el siguiente paso que vamos a llevar adelante, si o se cumple esta decisión», complementó.