Funeral del papa Francisco: cuándo es, hora y cómo verlo en vivo

La Plaza de San Pedro vuelve a ser escenario de una despedida histórica. El lunes 21 de abril, a los 88 años, falleció el papa Francisco, el primer pontífice latinoamericano y argentino, tras sufrir un ictus que provocó complicaciones cardíacas irreversibles.

Su muerte marca el final de un pontificado que dejó una huella profunda en la historia contemporánea de la Iglesia católica, caracterizado por la cercanía pastoral, la austeridad en el poder y una constante prédica en defensa de los pobres y excluidos. Desde entonces, miles de fieles han desfilado por la Basílica de San Pedro para darle el último adiós.

Cuándo será el funeral del papa Francisco y cómo se organiza el protocolo en el Vaticano

El funeral de Jorge Mario Bergoglio tendrá lugar el sábado 26 de abril a las 10:00 horas (hora local de Roma). En Argentina, eso corresponde a las 5 de la madrugada. Según anunció el Vaticano, la liturgia exequial estará presidida por el cardenal Giovanni Battista Re, decano del Colegio Cardenalicio, y será una ceremonia solemne, aunque con elementos simplificados, tal como lo había solicitado el propio Francisco en vida.

El funeral del papa Francisco será el sábado 26 de abril a las 10:00 a.m. en la Plaza de San Pedro (Reuters)

Entre los cambios introducidos por el Papa antes de su fallecimiento se encuentran la eliminación de los tradicionales tres féretros (ciprés, plomo y roble), el uso de un único ataúd de madera con revestimiento interior de zinc, y la decisión de colocar el féretro al ras del suelo, como gesto de humildad. Durante la misa, solo se usará la denominación “papa Francisco”, un detalle simbólico que él mismo dispuso para esta ocasión.

El acto contará con la presencia de más de 150 delegaciones oficiales, incluidos jefes de Estado, líderes religiosos y figuras de la realeza. Entre ellos se destacan el presidente argentino Javier Milei, el presidente estadounidense Donald Trump, el mandatario brasileño Luiz Inácio Lula da Silva, el presidente francés Emmanuel Macron, el rey Felipe VI y la reina Letizia de España, así como representantes del Reino Unido, Alemania, Italia y Estados Unidos.

A qué hora comienza la ceremonia y qué canales la transmiten en vivo

La ceremonia comenzará a las 10:00 de la mañana de Roma, y de toda Europa. En Argentina, Uruguay y Paraguay podrá verse desde las 5:00 am. En México, a las 2:00 am. En Colombia y Perú, a las 3:00 am. Y en la costa este de los EEUU, Chile y Bolivia, a las 4 am.

Se trata de un evento con cobertura internacional en vivo.

Francisco eliminó los tradicionales tres féretros y eligió un ataúd simple como gesto de humildad (AP Foto/Gregorio Borgia, file)

Infobae ofrecerá la transmisión en directo del funeral desde su sitio web, permitiendo a sus lectores seguir minuto a minuto la despedida del sumo pontífice argentino. También estará disponible en el canal oficial del Vaticano, Vatican News, a través de su plataforma en YouTube, donde se emite desde el pasado miércoles una señal constante de la capilla ardiente.

Cómo será el recorrido del cortejo fúnebre y dónde descansarán sus restos

El féretro fue colocado en la Basílica de San Pedro el último miércoles 23 de abril, donde permaneció expuesto para el último adiós de los fieles. Este viernes por la noche, el cardenal camarlengo Kevin Farrell procederá al cierre del ataúd, que será trasladado por los sediarios pontificios desde el interior del templo hasta el centro de la Plaza de San Pedro, donde se desarrollará la liturgia fúnebre.

Gente reunida en la plaza de San Pedro (AP Foto/Markus Schreiber)

Durante la misa, el ataúd llevará un Evangelio sobre su tapa, y será rociado con agua bendita e incensado al final del rito.

Una vez finalizada la ceremonia, el cortejo regresará brevemente al interior de la basílica para los preparativos finales. Luego, en un traslado privado, el cuerpo será conducido a unos seis kilómetros del Vaticano, hacia su destino definitivo: la Basílica de Santa María la Mayor, un sitio emblemático para Francisco.

Allí será sepultado en tierra, sin monumentos ni decoraciones, tal como lo indicó en su testamento. Su tumba llevará únicamente la inscripción en latín: “Franciscus”.

Francisco eligió ese lugar por su profunda devoción a la Virgen Salus Populi Romani, cuya imagen bizantina se encuentra en la basílica y ante la que solía orar tras cada viaje apostólico. “Es mi gran devoción”, confesó en 2023, y agregó: “Siempre iba ahí el domingo en la mañana que estaba en Roma”.