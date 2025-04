Gerente de YPFB Refinación dice que Botrading se creó en Paraguay porque ofrecía mejores condiciones

La subsidiaria Botrading S. A. de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) se constituyó en Paraguay por dos aspectos, uno de ellos por las condiciones favorables que ofrecen a las empresas en ese país, según el gerente de YPFB Refinación, Julio Camargo.

Gerente de YPFB Refinación, Julio Camargo. Foto: Diputados

Fuente: ANF

“Desde el punto de vista estratégico ¿por qué Paraguay? en este momento es un país muy amigable para el tema de inversión extranjera, hay inversiones que se están yendo de Bolivia hacia Paraguay para constituir empresas. Entre esas ventajas hay un impuesto a las utilidades del 10 por ciento y todo este marco normativo para el trading paga cero cuando no entra a Paraguay”, explicó.

La Cámara de Diputados activó una comisión para investigar las presuntas irregularidades en la adjudicación de contratos por Botrading, para el suministro de Combustible a YPFB. Desde el lunes se desarrollan las entrevistas a funcionarios de YPFB; al ministro de Hidrocarburos, Alejandro Gallardo; y al exgerente de Botrading, Omar Alarcón.

Camargo dijo que otra de las razones para esa conformación fue porque, en ese entonces, la norma boliviana no permitía que una empresa se dedique a la importación de combustible. Además, hubieran tenido que cumplir con el pago de otros tributos.

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

“¿Por qué no podía YPFB Refinación comprar y vender (combustible) a YPFB? la normativa boliviana no te permite este tema de trading, tenemos la Ley 843 que establece lo que es el hecho generador de gas, estaríamos hablando de una empresa boliviana que está comprando y vendiendo en el exterior. También tendríamos que incorporar otra clase de impuestos que son el IVA, el IT e incluso el IHD. Entonces desde el punto de vista legal tampoco era posible”, puntualizó.

Cabe destacar que esa esa sociedad está compuesta por YPFB Refinación S. A. socia mayoritaria del 99% y YPFB Logística S. A. que tiene el 1% de las acciones. Si bien fue creada en octubre de 2019, durante el gobierno de Evo Morales, recién entró en operaciones en febrero de 2023 tras su reconfiguración.

Unidad ejecutora

Por otra parte, indicó que YPFB Refinación conformó una “Unidad Ejecutora” que está compuesta por los mismos funcionarios de esa firma quienes se encargan de realizar los trámites legales, administrativos y financieros de la subsidiaria a tiempo parcial.

“En este modelo de negocio, la Unidad Ejecutora se encarga de la parte operativa y el personal son aproximadamente 10 personas, adicionalmente el modelo esta soportado por las diferentes unidades transversales de YPFB Refinación. En ese sentido, el personal de contabilidad y tesorería además de planificación apoyan en ese trabajo en la medida de la necesidad”, precisó.

Directorio

Con relación a la composición del directorio, Camargo dijo que la normativa de Paraguay exige que sea constituido por ciudadanos de ese país, por eso se dispuso que Sandra Betania Otazu Vera ocupe el cargo de presidenta y Enrique Augusto Rivarola Gaona de vicepresidente.

Asimismo, dijo que ella fue alejada de ese cargo tras la designación de Omar Alarcón como representante legal de Botrading quien debió obtener la residencia paraguaya para asumir esas funciones. Sin embargo, el actual gerente Rolando Ayala no obtuvo ese requisito por lo que volvieron a contratar a Otazú Vera y percibe un salario de $us 5.500 mensualmente.

“En ese sentido, se ve por conveniente nuevamente seguir trabajando con la misma persona con quien se ha generado un vínculo de confianza en todo este tiempo. Efectivamente, nosotros le pagamos un salario de 5.500 dólares como directora por ejercer la representación legal, adicionalmente hay un contrato de servicios”, puntualizó.

/EUA/nvg/