Gremiales reportan bajas ventas porque cada vez más gente se dedica al comercio informal por la crisis

Bolivia pasa por una crisis económica marcada por la falta de dólares debido a una mala administración de recursos por parte de los gobiernos del MAS. La falta de divisas comenzó a encarecer los productos e insumos de importación que requieren los diversos sectores del país.

Mercedes Quisbert, representante de los gremiales de Bolivia, denunció que su sector sufre por las bajas ventas debido a que más gente desempleada comenzó a dedicarse al comercio informal; además, dijo que muchos empleadores no podrán garantizar el incremento salarial porque no les alcanza ni para pagar los alquileres de sus tiendas.

“El Gobierno sabe que en Bolivia no hay fuentes de trabajo y mucha gente se dedica al comercio. El comercio está creciendo cada día más y las ventas van bajando más y más. Estamos atravesando una situación muy difícil, no solamente en La Paz, sino a nivel Bolivia. Los compañeros de los otros departamentos nos comunican lo mismo. Ya no se pueden pagar ni los alquileres, los que tienen tiendas, porque los alquileres siguen igual”, lamentó Quisbert.

“Nosotros somos generadores de fuentes de trabajo, porque tenemos empleados. Los que tenían tienda, tenían hasta dos empleados. Ahora trabajamos en familia, porque no se pueden pagar los sueldos, ni siquiera el básico”, resaltó.

La Central Obrera Boliviana pidió un 15% de incremento al salario mínimo nacional y un 20% al haber básico. El Gobierno deberá dictar la nueva escala antes del 1 de mayo.