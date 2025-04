Hermana de Pablo Escobar reveló qué decía el testamento del capo y la fortuna de su viuda: “No sabía que el hambre engordaba”

La hermana del capo era la encargada de contar el dinero de los primeros cargamentos – crédito Editorial Planeta La hermana del capo era la encargada de contar el dinero de los primeros cargamentos – crédito Editorial Planeta

Debido a que el capo murió nueve años después de redactar ese documento, este no tuvo valides y ha sido un misterio lo que se registró con la fortuna del mafioso; sobre este tema, Alba Marina Escobar indicó que visitó las “caletas” que tenía el narco, pero solo en una encontró dinero que, según ella, fue entregado a Victoria Henao, viuda de Pablo Escobar.

“Ni un dólar. Escobar no manejaba dinero en efectivo. Si miran la historia, cuando murió encontraron unos billetes, pero él no manejaba gruesas sumas de dinero. La plata la tenían los guardaespaldas… En una de las caletas sí encontré dinero. Eran 1.500.000 dólares. Se los mandé a Victoria, la esposa de él, y después salieron diciendo que yo me había robado una caleta”, indicó.

Hermana del capo afirmó que está totalmente alejada de los hijos y la viuda de Pablo Escobar – crédito Editorial Planeta Hermana del capo afirmó que está totalmente alejada de los hijos y la viuda de Pablo Escobar – crédito Editorial Planeta

La hermana del capo indicó que el dinero de Pablo Escobar quedó en poder de su esposa e hijos, por lo que criticó las declaraciones que han hecho diciendo que no tienen dinero, asegurando que “no sabía que el hambre engordaba”.

“Ese millón y pico de dólares se los mandé a ella. Los recibió. Juan Pablo habla de otra plata que se la robaron, eran muchos millones de dólares, según él, porque yo nunca los vi. No los considero mis sobrinos por lo mal que han hablado de Pablo, pese a lo bueno que él fue con ellos. Uno no debe traicionar a las personas que han sido buenas con uno solamente por escribir un libro y ganarse unos pesos diciendo mentiras”.

Al profundizar sobre su enemistad con los hijos y la viuda de Pablo Escobar, indicó que las historias de Juan Pablo Escobar son falsas y que no entiende por qué la hija del antioqueño afirma no recordarlo.

“Mire lo que escribió Juan Pablo, lo que dice Victoria en las entrevistas, la propia Manuela, quien dijo que ella no se acordaba del papá. Cómo no se va a acordar si tenía nueve años cuando falleció su padre, ella era la luz de los ojos de él, cómo es que le lavaron el cerebro para que dijera cosas que no son”.

Marina Gaviria es la hermana menor de Pablo Escobar – crédito Más allá del silencio Marina Gaviria es la hermana menor de Pablo Escobar – crédito Más allá del silencio

Por último, Alba Marina Escobar indicó que es consciente de que gran parte de las propiedades de Pablo Escobar terminaron en poder de los testaferros, puesto que su hermano tenía la costumbre de no tener nada a nombre de sus seres queridos para alejarlos de sus enemigos.

“Yo tenía el penthouse de soltero de él, me lo había regalado y se lo entregué a Victoria, su esposa. No soy ambiciosa, no quiero tener cosas que no son mías. Pablo me lo había regalado, pero ella me lo reclamó y le dije: «Tome, téngalo». La mayoría de las propiedades de Pablo las cogieron los testaferros, porque a nosotros no nos convenía tener propiedades a nombre nuestro”, puntualizó.