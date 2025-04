Horóscopo de hoy, 20 de abril: predicciones con las que cierras tu semana

Josie Diez Canseco comparte el último horóscopo de esta semana, para cada uno de los signos del zodiaco. ¿Qué dice el tuyo?

Una semana más de abril llega hoy a su fin, y no puedes aguantarte las ganas de saber cómo va a terminar, según el signo que rige tu vida; no te preocupes, Josie Diez Canseco te ayudará con eso, gracias a las predicciones que ha dado a conocer en su horóscopo de hoy, 20 de abril

ARIES: 20 MARZO – 19 ABRIL: Preferirás estar solo para poner en orden tus ideas y sentimientos y aceptarás por fin que lo que sientes por esa persona es amor, a partir de hoy tu actitud cambiará y le demostrarás que le correspondes. Trata de estar atento, las predicciones revelan que tendrás oportunidad de aumentar tus ingresos y si las sabes aprovechar terminarán las limitaciones económicas. Número para la buena racha: 5

TAURO: 20 ABRIL – 20 MAYO: Hoy comentarás tus planes y preocupaciones con tu pareja, contarás con toda su solidaridad y apoyo, lo que te dará mucho ánimo y fortaleza para continuar. Cuidado con la ayuda económica que te ofrecen, no sería desinteresada y te costaría mucha incomodidad terminar con ese compromiso. Número para la buena racha: 13

GÉMINIS: 21 MAYO – 21 JUNIO: Te animarás a hacer las preguntas que callabas por miedo a que las respuestas alejen de tu lado a la persona amada, todo volverá a ser claro y transparente en tu relación. En tu horóscopo se demuestra que las ideas que no has concretado por falta de tiempo y de recursos económicos son muy buenas, hoy conversarás con alguien que podría ser el socio ideal, piénsalo, no dejes pasar la oportunidad. Número para la buena racha: 15.

CÁNCER: 22 JUNIO – 21 JULIO: Tu pareja piensa mucho en ti y en cómo ayudarte a resolver tus problemas, hoy conversarán y su apoyo te ayudará a recuperar la confianza. Te sientes presionado por tus compromisos económicos, trata de calmarte, hoy la solución llegará sorpresivamente. Número para la buena racha: 11.

LEO: 22 JULIO – 22 AGOSTO: Te has cansado de las discusiones que no han solucionado nada, hoy decidirás dejar las cosas como están y es lo mejor, poco a poco volverá la calma y la normalidad a tu relación de pareja. Tus proyectos están bien encaminados y no tienes mayores problemas económicos, lo que te permitirá relajarte y no pensar en preocupaciones. Número para la buena racha: 19.

VIRGO: 23 AGOSTO – 22 SEPTIEMBRE: Según tu horóscopo, hoy el ser amado te demostrará que ha vuelto a confiar en ti, está en tus manos mantener el bienestar que has logrado recuperar afectivamente, porque si no lo valoras no volverá a darte otra oportunidad. Revisa tus proyectos, necesitan algunos reajustes para que sean el éxito que esperas. Número para la buena racha: 2.

LIBRA: 23 SEPTIEMBRE – 22 OCTUBRE: Está cambiando tanto tu vida que aún no lo crees, pero lo nuevo que está llegando te traerá alegría y amor duradero, disfrútalo y no dejes que la desconfianza se convierta en un problema. Hoy llegarán nuevas propuestas que te abrirán excelentes perspectivas laborales y tu economía mejorará rápidamente. Número para la buena racha: 21.

ESCORPIO: 23 OCTUBRE – 22 NOVIEMBRE: Alguien de tu entorno está interesado en ti y hoy te demostrará abiertamente sus sentimientos, no le niegues una oportunidad, sabrá ganarse tu cariño, a su lado encontrarás mucha paz y amor. Tu economía ha mejorado mucho y las predicciones son mejores, pues hoy tendrás una gran oportunidad de hacer la inversión importante con la que siempre habías soñado, y la aprovecharás. Número para la buena racha: 6.

SAGITARIO: 23 NOVIEMBRE – 22 DICIEMBRE: Te olvidarás de tus asuntos personales y toda tu atención estará centrada en tu pareja y sus preocupaciones, tu relación se hará más sólida día a día. Persevera y alcanzarás tus objetivos, la confianza y tenacidad son tus mejores recursos y hoy lo comprobarás, llegará respuesta positiva de una propuesta arriesgada que hiciste. Número para la buena racha: 4.

CAPRICORNIO: 23 DICIEMBRE – 21 ENERO: Surgirán desacuerdos con tu pareja que te harán perder la paciencia, pero será un mal momento que terminará con una reconciliación muy apasionada. Analiza con cuidado todas las propuestas que te lleguen, no dejes que nadie te engañe con negocios que prometen mucho, si tomas las previsiones del caso tu economía mejorará de forma considerable. Número para la buena racha: 20.

ACUARIO: 22 ENERO – 17 FEBRERO: Disfrutas de total tranquilidad sentimental, tu relación es estable y se mantendrá así, el cariño y la ternura harán muy reconfortante tu día. No te entusiasmes con todo lo que te ofrezcan, analiza y pide otras opiniones, solo así tendrás la seguridad de que lo que te proponen te conviene económicamente. Número para la buena racha: 9.

PISCIS: 18 FEBRERO – 19 MARZO: Cederás a las exigencias para evitar discusiones, te mostrarás muy tolerante y complaciente, con tu actitud lograrás que tu pareja se dé cuenta de que está actuando con inmadurez. Día favorable en asuntos económicos y de negocios, llegarás a un acuerdo positivo para una sociedad, también recibirás un dinero inesperado de tu entorno familiar. Número para la buena racha: 5.

