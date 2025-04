Jairo Cuéllar convulsionó en el campo y fue evacuado de urgencia en un vehículo particular

Jhoan Sebastian Mamiña Pereyra

Momentos de tensión se vivieron la tarde de este domingo en el estadio Gilberto Parada de Montero, cuando el arquero de Guabirá, Jairo Cuéllar, sufrió un fuerte golpe en la cabeza en la última jugada del partido ante Bolívar, correspondiente a la fecha 4 de la Liga de la División Profesional.

El portero azucarero recibió un potente pelotazo en el rostro al extremar recursos para evitar una nueva caída de su arco. Aunque inicialmente fue atendido por el cuerpo médico del club, la situación se tornó dramática al comenzar a convulsionar en pleno campo de juego, lo que paralizó el encuentro y generó preocupación entre compañeros, rivales y espectadores.

Ante la urgencia del caso y, según versiones desde Montero, la ambulancia no pudo ingresar o no estaba disponible, por lo que el arquero fue trasladado en una movilidad particular hacia una clínica local, donde recibe atención médica.

El partido terminó con victoria para Bolívar por 2-4, pero la atención y preocupación se centró en el estado de salud de Cuéllar. Hasta el cierre de esta edición, se esperaba un parte médico oficial que informe sobre su evolución. La familia del fútbol boliviano aguarda por noticias alentadoras.