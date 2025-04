Se inicia la Semana Santa, tiempo para preguntarse: ¿Qué haría Jesús si viviera hoy en Bolivia? Si Jesús viviera en Plurilandia, iría a visitar a Mateo, el cobrador de impuestos, para pedir la baja de su NIT y se volvería un carpintero del régimen simplificado. Así no pagaría IT, IVA y otros instrumentos de tortura impositiva.

Revolucionario como era, quiere abolir ese sistema injusto que solo sirve para sostener a miles de otros negocios “informales”, “sindicalizados” o “gremios” que pueden vender felizmente a costo 0 mientras tú juntas facturitas mes a mes.

Jesús no convertiría el agua en vino, la convertiría en gasolina premium 97, porque el verdadero milagro no solo es hacer fila de dos autos, sino que la gasolinera no arruine tus inyectores.

Jesús estaría en problemas al tratar de multiplicar los panes y peces. Igual haría el milagro pero pediría “que venga un notario, un auditor y un testigo de fe pública. ¡No quiero que después digan que hubo sobreprecio en la harina ni contrabando en los pescados!”.

Claro que sería un milagro, porque nuestro pescado está contaminado con mercurio y el trigo fue apenas importado con los últimos dólares.

Al día siguiente, el Gobierno leería la noticia y les lanzaría a la AJ por “promoción no autorizada” y la UIF por “movimiento sospechoso de enriquecimiento ilícito”.

Jesús les diría “No me necesitan a mí… necesitan justicia, pan sin mordida, agua sin favores y un Estado que no robe como ladrón”.

El Señor Jesusito se reiría del INE porque Él nació en un Censo hace más de 2.000 años, y sus resultados fueron más creíbles que el Censo 2024 en Bolivia. Milagro: desaparecieron miles de bolivianos en la planilla Excel.

Eso sí, Jesús estaría en una fila entre la Corte y el Segip, con un folder amarillo y decenas de fotocopias de carnet, para tratar de explicar quién es su Padre y quién José.

En la cocina de su Última Cena, estarían viendo cómo tener verduras en la mesa sin precio triplicado. Por supuesto traerían vinito de Tarija, esperando que la flota no se quede trancada en algún bloqueo.

Así que en esta Semana Santa, si este país te da problemas y te preguntas qué haría Jesús en tu lugar, recuerda que chicotear vendedores informales (o funcionarios públicos) es una excelente opción.

Si Jesús volviera y viera cómo está el asunto, no haría milagros con vino… haría auditorías con rayos X. Jesús bajaría de El Alto con cara de “hoy hago limpieza”. Al llegar al centro de La Paz, vería las oficinas de “Dirección de Cobros Imaginarios”, “Ministerio del Papelerío Infinito” y “Oficina del Compadre Influyente”, y diría:

“Esta ciudad estaba llamada a ser luz del mundo, ¡y la habéis vuelto mercado de favores y cuevita de tránsfugas!, ¡fuera los corruptos, fuera los gestores de la mentira, fuera los que cobran por ‘acelerar trámites’ que deberían ser gratis!”.

Finalmente, en la cima del Illimani, su nuevo Sermón de la Montaña diría: “Bienaventurados los que no roban ni aunque puedan, porque ellos verán su aguinaldo sin culpa. Bienaventurados los que no mienten en su currículum, porque ellos no serán descubiertos por TikTok. Bienaventurados los que trabajan por amor a su pueblo, porque de ellos es el verdadero Estado Plurinacional”.

por Monica Briançon Messinger.