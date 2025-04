José Daniel ‘Chicho’ Medina: «Pienso que el árbitro se apresuró»

El luchador boliviano retornó a Bolivia después de la derrota que sufrió ante el camerunés Ateba Gautier, en la UFC, en el evento realizado el sábado en México

Rainer Duran





Fuente: eldeber.com.bo

José Daniel ‘Chicho’ Medina esta nuevamente en casa. El luchador que el sábado compitió en un evento de la UFC en México, llegó la madrugada de este martes a Santa Cruz para tener unos días de descanso luego de su derrota por nocaut contra el camerunés Ateba Gautier.

“Agradecer a Dios por ese momento que viví. Si bien no fue el resultado que yo quería, pero tengo que rescatar lo bueno con cabeza fría y es el momento que viví, con un estadio lleno, todas las entradas vendidas para el evento, 22.000 personas coreando mi nombre y bailando La Bomba, entonces creo que eso es lo positivo dentro de todo”, dijo Chicho a ED Sports.

El luchador boliviano tenía la estrategia de llevar la pelea hasta el tercer asalto, desgastar a su rival para buscar la victoria, pero todo se terminó en el primer round.

“Creo que estábamos haciendo una estrategia buena, muchos pueden criticarme, pero otra cosa es pararse ante un rival de ese nivel, que es élite. Creo que me estaba quitando los golpes, pero él tiro golpes nuevos y también la rodilla, creo que me pilló bien, al César lo que es del César”, expresó el cruceño.

Chicho reconoce que su adversario conectó muy buenos golpes, pero considera que el árbitro se apresuró al detener el combate cuando cayó por primera vez a la lona.

“Creo que yo podía continuar, porque me preparé para tres asaltos duros, intensos, para una guerra con sangre, pero el árbitro no lo vio así… Pienso que el árbitro se apresuró, qué más me iba a hacer con dos golpes más, ya había dado sus mejores golpes y me tumbó, yo podía seguir”, añadió.

Por normas de la UFC, al haber perdido por nocaut, el luchador boliviano tiene una baja automática de 60 días, por esa razón aún no se sabe cuándo será su próxima pelea, ya que el contrato con la UFC establece tres combates y Chicho ya suma dos derrotas.

“Tengo un último baile ahí en el contrato, vamos a meter uña, mugre, diente y todo lo que se tenga que hacer. Si entrené tres veces más para esta pelea ahora lo haré cinco veces más”, manifestó el deportista.

Ese tercer combate está obligado a ganar para aspirar a un nuevo contrato con la UFC, de lo contrario es poco probable que siga en la organización, pero quiere hacerlo en otra categoría.

“Quiero que me den chance en una categoría menos, vengo pidiendo eso desde la anterior pelea y no se pudo, la categoría de más abajo sería la de 77 kg y yo peleó normalmente en 84 kilos. Siempre he entrado en peso sin problemas y ojalá tomen en cuenta eso”, enfatizó Chicho Medina.