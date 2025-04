Juegan GV San José ante Once Caldas en La Paz y Nacional con Boston River

Fuente: lostiempos.com

En La Paz, Gualberto Villarroel San José recibirá esta noche a Once Caldas de Manizales con la premisa de vencer y de esta manera salir del último lugar de la serie F (un punto al igual que Unión Española), en partido por la Copa Sudamericana a jugarse desde las 20.30 en el estadio Hernando Siles.

Mientras, Once Caldas es segundo con tres unidades y el Fluminense es el líder de la serie con seis.

El equipo orureño está motivado por enfrentar al crédito colombiano, por lo que sólo piensan en un triunfo para recuperar las unidades en sus siguientes duelos.

El Once Caldas arribó en las últimas horas a Santa Cruz y planea de allí trasladarse en horas de la tarde a La Paz para jugar por la noche. En la nómina del Once Caldas llegará Gilbert Alvarez, delantero nacional que fue contratado este año, al igual que el argentino ex Oriente Petrolero, Hugo Dorrego.

En Montevideo

Nacional Potosí visitará esta tarde a Boston River en el estadio Centenario a partir de las 18:00 con la premisa de ganar para de esta manera ascender al liderato del torneo y con el oído puesto en el partido que disputarán en Asunción Guaraní e Independiente.

El cuadro de la Villa Imperial es segundo en la tabla de posiciones junto a Independiente, ambos tienen tres unidades, mientras su rival, Boston River es el colero del grupo con un punto.