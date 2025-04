La hija de Tom Hanks sorprende al hablar de su infancia de confusión y de violencia física

La hija de Tom Hanks ha escrito un libro en el que hablará de su dura infancia Su madre, Samantha Lewes, falleció en el 2002 a causa de un cáncer de pulmón. Su vida estuvo marcada también por el divorcio de sus padres.

LOURDES CRESPO

Fuente: https://okdiario.com

Elisabeth Anne, la hija en común de Tom Hanks y Samantha Lewes (la primera mujer del actor) publicará el próximo martes 8 de abril su dura infancia a través de un libro, en el que cuenta los episodios más complicados de su vida, como la separación de sus padres o la muerte de su madre, que según cuenta padecía una enfermedad mental no diagnosticada, en el 2002 debido a un cáncer.

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

La desgarradora infancia de Elisabeth Anne

En 1985, el protagonista de Forrest Gump y su primera mujer, Susan Dillingham (conocida artísticamente como Samantha Lewes) decidieron separarse tras cinco años de matrimonio y dos hijos en común. Su hija pequeña, Elisabeth Anne, tras varios años en silencio, descubrirá al mundo su dura infancia a través de The 10: A Memoir of Family and the Open Road. La joven se ha sincerado sobre el inicio de sus años más complicados, que comenzaron cuando sus padres rompieron su relación, lo que supuso el comienzo de una nueva vida.

La hija de Tom Hanks se ha sincerado sobre la muerte de su madre a los 49 años debido a un cáncer de pulmón. Sin embargo, Elisabeth también ha hecho referencia a los duros años previos con su madre. Según cuenta, tras el divorcio de sus padres, se mudó junto con su hermano Colin a Sacramento para cuidar a su madre después de que el actor se volviera a casar de nuevo con Rita Wilson, con la que tuvo dos hijos más, Chet y Truman.

Elisabeth ha desvelado cómo nunca que su infancia estuvo marcada por la separación de sus progenitores (ya que a su padre solo lo veía durante las vacaciones de verano y los fines de semana) y por la enfermedad mental (de la que nunca estuvo diagnosticada) que considera que su madre tenía, como un trastorno de bipolaridad con episodios de delirio y paranoia: «De los 5 a los 14 años, años llenos de confusión, violencia, privaciones y amor, fui una niña en Sacramento. Vivía en una casa blanca con columnas, un patio con piscina y un dormitorio con cuadros de caballos colgados en todas las paredes».

Sin embargo, con el paso de los años, Elisabeth ha contado que todo cambió, así como la actitud de su madre: «El patio estaba lleno de excrementos de perro y la casa apestaba a humo. La nevera estaba a menudo vacía o llena de comida caducada, y mi madre pasaba cada vez más tiempo en su gran cama de cuatro postes, estudiando la Biblia en profundidad. Una noche, su violencia emocional se convirtió en violencia física y más tarde me mudé a Los Ángeles».

Tras ello, el rumbo de la vida de la hija de Hanks cambió, ya que el acuerdo de custodia se modificó y se fue a vivir con su padre, lo que no significó que el vínculo con su madre se rompiera del todo, pues en su libro ha relatado que se encontró con su madre en una Winnebago. Un episodio del que ha hablado con profundidad en el interior de las páginas. Además, cuando Elisabeth se encontró cursando en su último año de instituto, ha confesado que su madre la llamó para decirle que se estaba muriendo.

Finalmente, también ha contado cuál es el único recuerdo que tiene la hija del actor con sus padres, que se divorciaron al poco tiempo de nacer: «Mis únicos recuerdos de ambos padres en el mismo lugar son en la graduación de Colin en el instituto y luego en la mía. Sólo tengo una foto en la que estoy entre mis padres. En esa toma, la mejor peluca de mi madre está ligeramente torcida», ha desvelado en su libro la hija del actor. Una vivencia que ha publicado People antes de que su testimonio esté en las librerías.