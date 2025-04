La respuesta criminal de la dictadura

Guido Añez Moscoso

Todos los actores políticos tienen que entender que Bolivia no vive una democracia, sino una dictadura construida desde octubre del 2003 hasta hoy.

En octubre del 2003, conspiraron junto con las FARC, Sendero Luminoso, el ELN, derrocaron a un gobierno constitucional, se decretaron amnistía para los conspiradores y nos enjuiciaron a todos los actores políticos democráticos, y muchos aplaudieron la medida, sin saber que se estaban tirando un tiro al pie.

Las víctimas fuimos acusados de genocidio.

Luego vino el caso del Hotel Las Américas, que fue un golpe certero a la oposición de la media luna, infiltraron el movimiento cívico democrático, eliminaron a unos de sus infiltrados para no dejar huellas.

Las víctimas fueron acusados de terrorismo.

Emboscaron con gente llevada desde el Chapare con formación militar hasta Pando, armaron vídeos falsos, tomaron ese departamento y mataron sin piedad a gente del pueblo.

La víctima fue secuestrada y estuvo privada de libertad más de 10 años.

Hicieron fraude, se pasaron por encima un resultado electoral adverso de un referéndum, el pueblo se levantó, el cobarde huyo, luego volvió, retomaron el poder y secuestraron a la Presidenta Constitucional y al gobernador de Santa cruz, y los tienen presos acusados de un delito que no cometieron.

Ahora van por los opinadores políticos, por aquellos que defienden la libertad de los presos políticos, de los que opinan en contra del gobierno.

Ellos arman su autogolpe e inventan un documental, de muy mala calidad, y ahora lo utilizan para paralizar a una oposición dividida que, por ese error, los puede inviabilizar a todos.

Ellos no son políticos, son delincuentes, actúan como una mafia organizada que se ha apropiado del poder político, que al que le estorba lo aniquilan, no físicamente, pero si tratan de asesinarle su reputación.

Hoy más que nunca se necesita unidad, déjense de ser infantiles y egocéntricos, la patria está primero, recuperar la libertad es la tarea de esta generación, quien no entienda esos, está condenado a ser la próxima víctima, o sucumbir en un colaboracionismo humillante con la dictadura.

Mi solidaridad plena con las víctimas de la dictadura, con los nuevos, con los de ayer y con todos los hombres y mujeres que son víctimas de la represión en nuestro país.

VIVA BOLIVIA LIBRE!!!!!!!!!!!