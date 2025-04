Las pocas libertades de las que gozaban los norcoreanos han desaparecido

Kim también ha utilizado el pretexto de la pandemia para levantar nuevas barreras —tanto literal como figurativamente— que han aislado a los habitantes de Hyesan como nunca antes: Nuevos cercados impiden que las personas crucen el río. Las restricciones a las llamadas telefónicas ilícitas realizadas mediante torres telefónicas chinas han dificultado mucho que los residentes llamen o envíen mensajes de texto a familiares y amigos en China o Corea del Sur, y que naveguen sin rumbo a través de la versión china de TikTok.

Estas nuevas restricciones están transformando profundamente la manera en que los norcoreanos viven, tanto en Hyesan, una capital provincial de aproximadamente 200.000 personas, como en todo el país.

“Hyesan fue una vez una rara apertura, pero las draconianas restricciones de la era del covid-19 la han cerrado de golpe, arrastrando al país hacia atrás por décadas”, dijo Hanna Song, directora ejecutiva del Centro de Base de Datos de Derechos Humanos de Corea del Norte, una ONG con sede en Seúl. “Ahora, Corea del Norte está más aislada y restrictiva que nunca”.

Es imposible saber exactamente qué está ocurriendo dentro del estado totalitario y recluido, y mucho menos comprender una imagen completa de la vida en una ciudad o región en particular.

El líder de Corea del Norte, Kim Jong Un, mira a través de una mira telescópica mientras visita una base de entrenamiento de las fuerzas de operaciones especiales del Ejército Popular de Corea (KCNA VIA KNS / AFP) El líder de Corea del Norte, Kim Jong Un, mira a través de una mira telescópica mientras visita una base de entrenamiento de las fuerzas de operaciones especiales del Ejército Popular de Corea (KCNA VIA KNS / AFP)

Pero en un esfuerzo por entender cómo ha cambiado la vida desde el inicio de la pandemia en enero de 2020 —cuando Kim selló herméticamente las fronteras, cortando el flujo de mercancías e información— The Post ha intentado asomarse a Hyesan. Teóricamente, esta ciudad debería haber sido de las más fáciles de acceder, dado su carácter históricamente abierto.

Este artículo se basa en entrevistas con tres personas que aún viven en Hyesan y doce que escaparon de allí, la mayoría en 2019 justo antes de la represión fronteriza, y que mantienen contacto intermitente con sus familiares o amigos allí. Los residentes y algunos de los que escaparon hablaron bajo la condición de anonimato por temor a su seguridad o la de sus familiares.

Para llegar a los residentes de Hyesan, The Post colaboró con Asia Press, un medio de comunicación japonés independiente que ha mantenido una red de contactos dentro de Corea del Norte durante décadas. Estos se comunican a través de teléfonos móviles chinos que pueden captar señal al otro lado del río sobre cosas que conocen: su entorno, los precios en los mercados y el impacto de las políticas del régimen en sus vidas diarias.

Asia Press envió las preguntas de The Post vía mensaje de texto a los residentes de Hyesan y transmitió las respuestas en coreano. El medio informó a los tres residentes que las preguntas provenían de un periódico estadounidense y no se les compensó por responderlas.

The Post también revisó y geolocalizó imágenes satelitales y videos subidos a sitios de redes sociales en China.

El retrato que emerge es el de restricciones sin precedentes que están haciendo que los residentes sean más aislados y dependan más que nunca del régimen.

Los representantes de la misión norcoreana en las Naciones Unidas en Nueva York no respondieron a una solicitud de comentarios.

La vida en Hyesan no era así durante la mayor parte de las últimas tres décadas.

Militares de Corea del Norte en un desfile Militares de Corea del Norte en un desfile

La economía de la ciudad comenzó a crecer a finales de la década de 1990 después de que una devastadora hambruna azotara Corea del Norte, matando a hasta 3 millones de personas y revelando que el estado era incapaz de proveer a su población. Los residentes comenzaron a fabricar, vender y comprar artículos para sobrevivir, y esto fue tolerado mientras el régimen de Kim intentaba liberar algo de presión y evitar posibles disturbios sociales.

Gracias a la proximidad de la ciudad con la emprendedora China y la nueva disposición del régimen nominalmente comunista de Kim para permitir que la gente común ganara su propio dinero, sus mercados se convirtieron en algunos de los mejor abastecidos de toda Corea del Norte.

Por un tiempo, Hyesan incluso fue conocida como el “pueblo de los contrabandistas” porque era muy fácil para las personas comprar y vender al otro lado del río, que en algunos puntos tiene solo 91 metros (300 pies) de ancho. Sus mercados solían estar tan llenos de productos chinos que los norcoreanos bromeaban que allí podían comprar todo “excepto cuernos de gato”.

Cuando Kim, entonces con solo 27 años, asumió el poder tras la muerte de su padre a finales de 2011, algunos analistas —y muchos norcoreanos— esperaban que el líder millennial abriera el estado más cerrado del mundo. Algunos incluso pensaban que podría seguir el ejemplo de China e implementar reformas orientadas al mercado que darían a la gente una mayor agencia económica.

Kim ha desafiado tales esperanzas. En el decimocuarto año de su gobierno, ahora se proyecta como un líder confiado y asertivo, aparentemente fortalecido como nunca gracias a los controles establecidos durante la era de la pandemia que ha mantenido y a su alianza estratégica con Vladímir Putin de Rusia.

Podría recibir otro impulso con el retorno de Donald Trump a la Casa Blanca. Durante su primer período como presidente, Trump se reunió con Kim en tres ocasiones, llamándolo “muy talentoso”. Aunque esas conversaciones no avanzaron, el presidente ha señalado que estaría dispuesto a “tender la mano” nuevamente al dictador norcoreano.

Pero Kim y Corea del Norte están en una posición muy diferente a la última vez que Trump fue presidente.

Ahora es más difícil que en cualquier otro momento de los últimos 33 años contactar con los norcoreanos, dijo Jiro Ishimaru, fundador de Asia Press. Pero lo que Ishimaru ha escuchado de sus contactos dentro de Corea del Norte durante los últimos cuatro años es consistente: la vida se ha vuelto mucho más difícil. Y parece ser intencional, dijo, para aumentar la dependencia de los residentes hacia el régimen de Kim.

“Cuanto más la gente se dio cuenta de que podía valerse por sí misma, menos importancia le empezaron a dar a lo que el Líder Supremo Kim Jong Un tiene que decir”, dijo Ishimaru. “Creo que por eso Kim tomó medidas drásticas contra el mercado para controlarlo todo nuevamente”.

Kim se enfoca en la frontera

La gente de Hyesan solía decir que un comerciante no oficial alimentaba a 13 personas, tal era el impacto en cadena del comercio transfronterizo no oficial posterior a la hambruna que hacía vibrar a la ciudad.

Parte de esto sucedía al margen del comercio oficial que tenía lugar a través de la frontera. Más del 98 por ciento del comercio de Corea del Norte se realiza con o a través de China, país al que Corea del Norte exporta de todo, desde carbón hasta pelucas.

Los funcionarios del régimen cerraban tratos fuera de los libros contables y se quedaban con las ganancias, creando una clase empresarial rica con vínculos con el régimen, conocida como donju, o “amos del dinero”, quienes se volvieron cada vez más —y visiblemente— ricos y poderosos.

“Los ricos viven increíblemente bien y no tratan a la gente común como humanos, y mucho menos hablan con ellos”, dijo una mujer que vive en Hyesan, de unos 30 años, quien también fue contactada a través de Asia Press.

Pero también había muchos norcoreanos ingeniosos que sobornaban para cruzar el río y volvían de China con productos, como ropa de segunda mano, aparatos electrónicos baratos y películas de acción en DVD, que podían vender en los mercados. Esto convirtió a Hyesan en un refugio capitalista en una nación socialista que los había fallado.

Lee Suk-jeong, comerciante no oficial de Hyesan desde hace mucho tiempo, abandonó Corea del Norte en 2019. Se la ve aquí en su bar en Suwon, Corea del Sur, el 26 de octubre (Crédito: Tina Hsu/For The Washington Post) Lee Suk-jeong, comerciante no oficial de Hyesan desde hace mucho tiempo, abandonó Corea del Norte en 2019. Se la ve aquí en su bar en Suwon, Corea del Sur, el 26 de octubre (Crédito: Tina Hsu/For The Washington Post)

Lee Suk-jeong fue una de esas comerciantes no oficiales cuyo entusiasmo emprendedor sostenía a muchos. Ella pagaba a los proveedores por oro que ellos extraían, hierbas medicinales que recolectaban y soya que cultivaban. Lee vendía estas mercancías a compradores chinos al otro lado del río Yalu, pagaba a conductores para entregarlas y sobornaba a los guardias fronterizos para que miraran hacia otro lado.

“Todas esas personas me trataban muy bien. También era la forma en que ellos se ganaban la vida”, dijo Lee, quien se fue en 2019, ocho años después de que Kim asumiera el poder.

En los primeros años de su gobierno, el joven líder permitió que los mercados continuaran e incluso animó a los empresarios adinerados a invertir en ellos para que se expandieran en comparación con los días de su padre. Esto permitió que una comerciante pequeña como Lee gozara de una cantidad limitada, pero creciente, de libertad económica.

Lee muestra la única posesión que tiene de Corea del Norte. (Crédito: Tina Hsu/For The Washington Post) Lee muestra la única posesión que tiene de Corea del Norte. (Crédito: Tina Hsu/For The Washington Post)

Pero para 2017, Kim aparentemente se sentía más seguro en su rol: estaba atrayendo la atención global debido a las andanadas de misiles, cada vez más avanzados tecnológicamente, que su régimen disparaba, incluyendo desde la Casa Blanca. Ese año, Trump oscilaba entre amenazar con desatar “fuego y furia” sobre Kim y decir que se sentiría “honrado” de reunirse con el líder norcoreano.

Pero los avances en los misiles y su séptima y más poderosa prueba nuclear llevaron a sanciones internacionales que afectaron la ya limitada capacidad de Corea del Norte para comerciar.

Eso pudo haber llevado a Kim a prestar más atención a la frontera. El joven líder comenzó a implementar controles más estrictos reprimiendo el comercio no aprobado, según residentes, desertores y economistas en Corea del Sur.

Esto también le permitió dirigir más dinero hacia sus prioridades, dijo Peter Ward, investigador del Instituto Sejong en Seúl especializado en la economía norcoreana.

Estas medidas “lastimarán a muchos hogares que antes generaban ingresos considerables”, dijo Ward. “El gobierno no solo ganará más dinero, sino que también podrá controlar las vidas de las personas de una manera mucho más directa”.

Los controles de la época de la pandemia permanecen

Corea del Norte comenzó gradualmente a abrir sus fronteras en 2023, más de tres años después del comienzo de la pandemia, y permitió que se reanudara cierto comercio con China, pero bajo nuevas reglas, según residentes.

“Las personas comunes ya no podemos ganar dinero por nuestra cuenta”, dijo una residente de Hyesan de unos 30 años. “Comparado con los negocios que podíamos hacer antes, es como el día y la noche”.

Ahora, casi todas las ventas transfronterizas están reguladas por aduanas, inspecciones, funcionarios comerciales y guardias fronterizos, dijo una tercera residente de Hyesan, también en sus 40 años: “Ya no es como antes, cuando los negocios eran algo descontrolados… No podemos hacer transacciones directas sin avisar previamente al gobierno”.

Aunque algo de comercio no oficial ha comenzado a reanudarse al margen, solo se toleran las actividades aprobadas por el régimen, según tres desertores que mantienen contacto con personas en la ciudad. Eso significa que se están permitiendo la entrada de automóviles usados y motores, pero no de ropa china que pueda venderse en los mercados.

Este comercio no regular ocurre en escalas significativamente menores que antes de la pandemia, dijeron.

Como resultado, según los residentes actuales, el flujo de bienes en los mercados se ha vuelto irregular y lo que está a la venta se ha encarecido.

Lee Young-bin, quien huyó en 2019, dijo que no puede imaginar cómo la economía de la ciudad puede sobrevivir sin su comercio no oficial que alguna vez fue tan bullicioso: “Si no fuera por el río Yalu, no hay otra opción para ganar dinero… Si el contrabando se detiene, las vidas de las personas se deterioran”.

Anteriormente, muchas personas cansadas de las privaciones de la vida en Corea del Norte intentaban escapar. Sobornaban a corredores y guardias a lo largo de la frontera, y cuando el río se congelaba en invierno, atravesaban corriendo en medio de la noche.

Antes de 2020, más de 1.000 norcoreanos llegaban a Corea del Sur cada año durante dos décadas. Pero el año pasado, menos de 200 norcoreanos llegaron al sur, y la gran mayoría ya vivía en China o Rusia antes de que estallara el covid.

Esto, al igual que el comercio, ha cambiado notablemente. Ahora es casi imposible cruzar la frontera de contrabando debido al aumento de la fortificación y la vigilancia intensificada desde el inicio de la pandemia.

Woo Young-bok en un parque junto a su casa en Seúl el 26 de octubre. Ella y su familia desertaron a Corea del Sur desde el Norte en 2019 y viven en viviendas temporales proporcionadas por el gobierno en las afueras de Seúl (Crédito: Tina Hsu/For The Washington )Post Woo Young-bok en un parque junto a su casa en Seúl el 26 de octubre. Ella y su familia desertaron a Corea del Sur desde el Norte en 2019 y viven en viviendas temporales proporcionadas por el gobierno en las afueras de Seúl (Crédito: Tina Hsu/For The Washington )Post

El régimen de Corea del Norte ha instalado nuevas cercas y torres de vigilancia a lo largo de la frontera, en ocasiones añadiendo una segunda capa de cercado en algunas áreas, según un análisis de Human Rights Watch. La organización descubrió que entre 2020 y 2023, Corea del Norte construyó al menos 483 kilómetros (300 millas) de nuevas cercas a lo largo de las ciudades fronterizas y mejoró otros 261 kilómetros (162 millas) de cercas existentes con nuevas estructuras.

Imágenes satelitales captadas por Maxar desde 2019 hasta el verano de 2024 muestran nuevas cercas en el área de Hyesan que no existían en 2019. En un área cerca de la Torre de la Victoria en la Batalla de Pochonbo, aproximadamente a 1,6 kilómetros (1 milla) de las estatuas del padre y abuelo de Kim en el centro de la ciudad, se pudieron observar tres capas de cercas el año pasado que no estaban allí hace cinco años.

Debido a que es muy difícil y peligroso escapar de Corea del Norte, los corredores —muchos de ellos también desertores— coordinan cuándo y dónde cruzar la frontera, a quién sobornar y con quién encontrarse después de cruzar.

Una foto de Woo con su madre y sus dos hijos (Crédito: Tina Hsu/For The Washington Post) Una foto de Woo con su madre y sus dos hijos (Crédito: Tina Hsu/For The Washington Post)

Sus tarifas habían aumentado a medida que su trabajo se hacía más difícil, pero ahora ningún monto de dinero puede comprar la libertad.

“He estado preguntando por personas [a lo largo de la frontera] que puedan organizar una ruta de escape”, dijo un hombre que escapó de Hyesan en 2015. “Pero me dicen que simplemente no hay salida de Corea del Norte”.

Los mismos corredores solían transferir remesas de personas que habían escapado a Corea del Sur; usualmente pequeñas cantidades de dinero que marcaban una enorme diferencia en las vidas de los receptores norcoreanos.

Tales actividades ya eran riesgosas antes del covid. Pero ahora se ha vuelto tan peligroso que los corredores están cobrando tarifas exorbitantes para enviar dinero a Corea del Norte, dificultando que las personas fuera de Corea del Norte ayuden a sus familiares o amigos, dijeron los desertores.

Algunos corredores que transfieren remesas ahora están exigiendo comisiones de hasta el 70%, un gran aumento respecto al aproximadamente 30% antes del covid, dijeron los desertores.

“La mayoría de los desertores ya ni siquiera pueden permitirse enviar dinero” debido a las tarifas, dijo Woo Young-bok, quien huyó en 2019 y habla con su tío en Corea del Norte una vez al año más o menos. “Él me dice que la vida se ha vuelto difícil, que es simplemente tan dura… Me parte el corazón”.

© 2025, The Washington Post.