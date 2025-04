Lluvias: 154.920 productores golpeados, 108 mil hectáreas de cultivos anegadas y 591.412 cabeza de ganado en riesgo

Fuente: Visión 360

Las lluvias e inundaciones golpean a todo el país y, hasta hoy, 154.920 productores sufren las consecuencias se registraron 108 mil hectáreas productivas afectadas, de diferentes cultivos, como 591.412 cabezas de ganado bovino y camélido en riesgo, según el último balance oficial del Ministerio de Desarrollo Rural.

El ministro del área, Yamil Flores, en una conferencia de prensa en Santa Cruz, informó que los nueve departamentos de Bolivia tienen áreas afectadas, hay 200 municipios golpeados y 114 municipios se declararon en emergencia.

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

“Son 154.920 productores afectados en 2.817 comunidades y de las 3.035.893 hectáreas cultivadas en el país, hay 108 mil afectadas, eso representa un 3,6% del total de la tierra trabajada o productiva”, precisó la autoridad.

A nivel pecuario, indicó que hay 591.412 cabezas de ganado afectadas, sobre todo camélidos y bovino.

En Santa Cruz son seis los municipios más perjudicados por las lluvias e inundaciones por el desborde de ríos: Ascensión de Guarayos, Okinawa, Cuatro Cañadas, Pailón, San Julián y El Puente, además de 110 comunidades. En ese departamento, 3.242 productores reportaron perjuicio y 45.492 hectáreas de cultivos resultaron alcanzadas por el agua y se contó a 15.232 cabezas de ganado bovino en riesgo.

Flores sostuvo que se sigue evaluando el impacto de las lluvias y en los próximos días se planificará con los productores y autoridades locales la forma en la que se recuperará la producción agropecuaria que ha sido golpeada, durante la campaña de invierno.

Aunque, aseguró que no faltarán alimentos y que, si bien la producción de este año no será óptima, sí será buena. “Estamos bajando de una posición óptima a buena, pero no habrá una afectación en la producción de alimentos. Para recuperar la afectación que se ha tenido, se está solicitando a Conarade 88 millones de boliviano para apoyar al sector agropecuario y ganadero”, puntualizó.

Exigen bajar el precio de carne

El ministro Flores anunció que se reunirá con el sector ganadero y exportador para evaluar la reducción del precio del kilo gancho de carne y, si se puede, volver a autorizar la exportación de este alimento.

Reconoció que los productores y sector industrial, bajaron el precio del kilo gancho a 34 bolivianos, pero en los mercados, el ama de casa, aún compra en 56 y 57 bolivianos el kilo de carne.

“Extraña que no baje el precio, en el mercado sigue en 56 y 57 bolivianos, no entendemos, queremos que Contracabol nos explique, están ganando 12 bolivianos de manera exagerada”, recalcó la autoridad.

Recordó que el año pasado, el precio del kilo del ganado en pie, era de 12 bolivianos y el kilo gancho 24 bolivianos y se vendía al consumidor el kilo en 32. “Pero ahora el kilo gancho está en 34 bolivianos y se vende a 56 y 57 en el mercado, la carne común, ni siquiera hablamos de pulpa o carne seleccionada”, remarcó Flores.

Defensa civil

Según el Viceministerio de Defensa Civil hasta el miércoles, por efecto de las lluvias e inundaciones de la temporada, se reportaron 53 fallecidos, 10 desaparecidos y 87 evacuados.

El viceministro Juan Carlos Calvimontes dijo que es imperativo que la Asamblea Legislativa Plurinacional apruebe con urgencia los créditos necesarios para enfrentar la emergencia.

Reveló que, además de las alertas hidrológicas, roja para 78 municipios y naranja para otros 234 municipios, el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) ha emitido una alerta naranja por el descenso de temperaturas, que pueden descender entre 6 y 12 grados, y una alerta meteorológica con tormentas eléctricas y lluvias para 135 municipios en siete departamentos.

Con el Consejo Autonómico se crearon comisiones ad hoc en los nueve departamentos para trabajar en la priorización de necesidades y recursos.

De acuerdo con Calvimontes se necesitan 722 millones de bolivianos para la rehabilitación del sector agropecuario y la ayuda humanitaria.