‘Mamén’ confirma que buscará la Alcaldía de Santa Cruz de la Sierra en 2026 con VOS

El concejal cruceño lanzó su candidatura en un video y pidió apoyo para consolidar la personería jurídica de VOS.

Eduardo Ruilowa

Fuente: eldeber.com.bo

El concejal Manuel “Mamén” Saavedra confirmó su decisión de postularse a la Alcaldía de Santa Cruz de la Sierra en las elecciones subnacionales de 2026. Lo hizo a través de un video publicado en sus redes sociales, en el que también convocó a la ciudadanía a sumarse al proyecto político VOS.

«Después de años compartiendo alegrías, luchas y sueños, después de caminar juntos paso a paso, hoy quiero contarles que he tomado la decisión de ser candidato a la Alcaldía de Santa Cruz de la Sierra en las próximas elecciones. Santa Cruz no aguanta más, los cruceños no aguantamos más, la esperanza no puede seguir esperando, el futuro no puede seguir en pausa», expresó Saavedra, al invitar a sus seguidores a apoyar la iniciativa que, según remarcó, busca transformar la gestión pública en la capital cruceña.

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

Actualmente, VOS está en pleno proceso de recolección de firmas para obtener su personería jurídica. Según el Tribunal Departamental Electoral (TED), la agrupación debe reunir 29.869 firmas válidas en cuatro semanas para consolidar su habilitación.

La concejala Lola Terrazas fue una de las primeras en manifestar su apoyo público al proyecto. «Estamos muy contentos y con mucha esperanza. Que tiemblen los corruptos porque estoy segura que va a empezar una nueva era para la administración pública», dijo.

Desde el lunes, cientos de ciudadanos acudieron a los puntos fijos y móviles habilitados en toda la ciudad para firmar en respaldo de la nueva agrupación. La campaña de VOS también se fortalece a través de redes sociales, donde Saavedra tiene una fuerte presencia y apoyo de influencers locales.

El concejal, que mantiene su curul por Demócratas, se distanció de ese partido en los últimos años y ahora apuesta por una nueva plataforma ciudadana de cara a los comicios de 2026.