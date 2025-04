Marcelo Mayta es ratificado por tercera vez como ejecutivo de la COR El Alto

Marcelo Mayta fue ratificado por tercera vez consecutiva como dirigente de la Central Obrera Regional (COR) El Alto (2025-2027).

Pamela Pomacahua Chambi

Fuente: https://www.elalteno.com.bo

En su alocución dijo que seguirá trabajando por la institución junto a las organizaciones que forman parte de este ente matriz.

“Realmente ha sido grato trabajar en la COR El Alto, le he puesto 24/7 compañeros para este trabajo y los resultados lo estamos demostrando de manera abierta”, dijo en su intervención Mayta al momento de brindar su informe de gestión donde fue aprobado de manera unánime por los presentes, la tarde de este martes.

El COR El Alto convocó al IX Congreso Ordinario, que inició el 14 de abril y culminó este 15 del mismo mes, en el polideportivo Héroes de Octubre, para elegir una nueva directiva y donde Mayta fue ratificado en el cargo. El evento contó con la participación de más de 86 organizaciones sociales acreditadas.

El dirigente indicó que trabajó y no se aprovechó de las organizaciones, como algunos dirigentes lo acusan o le dicen que consiguió un ministerio, “eso es falso”, agregó.

Foto: RRSS / Marcelo Mayta ratificado por tercera vez consecutiva como dirigente de la COR.

También recordó que fue él quien inició un proceso penal por los 36 días de paro que realizaron los cívicos de Santa Cruz el año 2022, a la cabeza del gobernador Luis Fernando Camacho, que en la actualidad se encuentra procesado.

“Los he procesado, yo me voy salir de la COR, pero nadie me defender después”, manifestó.

El dirigente reconoció que hubo algunos errores, pero no especificó cuáles.

Asimismo, pidió disculpas a algunas organizaciones a las que no pudo asistir de manera personas “a veces el cuerpo ya no aguanta por eso detrás de mi tenemos un equipo grande”, indicó.

Dato

Mayta señaló que en la gestión 2023-2025 la COR tuvo ingreso anual conceptos de alquiler y otros de Bs 123.254. En el caso de los egresos, es decir pagos como la luz, agua y el desembolso económico al portero o secretaria por su trabajo fue de Bs 226.822. “Estamos en déficit 103.156 y eso que hemos percibido ingresos”, señaló.