Mi Teleférico ¿es o no deficitaria?

Hace pocos días hemos presentado un ranking de las empresas estatales más deficitarias del año 2024, cuya finalidad solo era informativa y como insumo para la toma de decisiones sobre qué acciones debería tomar este o el próximo gobierno sobre estas empresas en temas de sostenibilidad o continuidad financiera de las mismas.

Este ranking ha causado dudas, susceptibilidades y escepticismos por sus datos y la clasificación hecha por este. Sin embargo, este ranking, a pesar de su “simpleza”, fue objetivo y profesional, hecho con base en información oficial de los estados financieros de dichas empresas estatales, avaladas por el Viceministerio de Presupuesto y Contabilidad Fiscal-Dirección General de Contabilidad Fiscal, por lo tanto, no se hizo ningún tipo de juicio de valor y mucho menos político, solo técnico.

Dicho esto, aquí se presenta alguna información financiera complementaria para cada quien defina si esta empresa, la N° 1 del ranking, es o no deficitaria. Se destaca algunos puntos:

Recalcando que si bien la depreciación de sus activos fijos es muy alta (Bs. 197,07 millones), la misma, es parte de cualquier análisis financiero, donde se prevé la reposición de estos por su uso o consumo (gasto de consumo), así que no se puede indicar que solo por la deprecación siempre será deficitaria. Considerando que su puesta en marcha fue el 2014, y se invirtió cerca a los $us. 240 millones, en algún momento deberá ser rentable (no deficitaria), dejando a un lado sus precios bajos de servicios (subvencionados) y sus elevados costos de operación. El año pasado se ha gastado por día en Sueldos y Salarios – “Servicios Personales” (1: Empleados permanentes y no permanentes, incluido bonos, aportes sociales, otros), la suma de Bs. 223.982,31. En el año 2024, esta empresa estatal ha gastado por día en “Servicio No Personales” (servicios básicos, transporte, alquileres, publicidad, otros) la cantidad de Bs. 283.784,62. Desde el 2014, puesta en marcha, hasta el año 2024, en todas las gestiones ha presentado resultados de gestión negativos o deficitarios. Siendo el más alto del año 2020 con un déficit de Bs. 354.748.583,16, según su Estado de Recursos y Gastos Corrientes. A pesar de tener ingresos corrientes muy altos (Bs. 222.614,510,18), sus gastos corrientes en el 2024 fueron mayores (Bs. 242.057.358,85), reflejando costos de operación elevados, que no son cubiertos plenamente por sus bajos ingresos propios.

No se niega el importante aporte de “Mi Teleférico” al transporte masivo diario de miles de personas entre las ciudades de La Paz y El Alto, que ayudan a no depender del transporte público o privado regular, aminorando la demanda de carburantes y ayudando a que no exista mayor contaminación del medio ambiente, sin duda tiene un gran impacto económico, social y ambiental.

Pero tampoco se puede tapar el sol con un dedo, ni negar que es una empresa deficitaria, ya sea en términos contables o financieros, lo dicen sus propios informes. En algún momento, cuando las finanzas públicas mejoren, se tendrá que implementar alguna política que mejore sus rendimientos económicos, y aproveche al máximo su gran inversión, y un mercado seguro de usuarios.

Por: Luis Fernando Romero Torrejón

Pdte. Colegio Departamental de Economistas de Tarija