Microempresarios dicen que más de 70.000 unidades productivas no podrán cumplir con el incremento salarial

“Nosotros rechazamos el incremento a los salarios. No tenemos ventas, no hay estabilidad de las unidades productivas, no puede ser que se quiera realizar un incremento en esta época de crisis nacional donde no hay empleos”, agregó Montoya.

Bajo la misma línea, el presidente de la Cámara Nacional de Comercio (CNC) Eduardo Olivo, pidió a las autoridades de Gobierno convocar al sector empresarial para discutir el incremento de salarios para esta gestión.

“A pesar de la Cámara Nacional de Comercio hemos demostrado estudios sobre el incremento, estas no serán tomadas en cuenta por el Gobierno que está más preocupado en su campaña política”, declaró Olivo.

En tanto, el pasado año el aumento salarial fue de 5,85% al sueldo mínimo y del 3% al haber básico, lo que derivó a que el salario pase de Bs 2.362 a Bs 2.500.