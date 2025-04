Mineros dan ultimátum hasta el 1 de mayo para que Huarachi convoque a ampliado y renuncie a la COB

Según la Federación Sindical Única de Trabajadores Mineros de Bolivia (Fsutmb), Juan Carlos Huarachi tiene hasta el 1 de mayo para renunciar y convocar al ampliado.

El Comité Ejecutivo de la Federación Sindical Única de Trabajadores Mineros de Bolivia (Fsutmb) dio un ultimátum a Juan Carlos Huarachi, secretario ejecutivo de la Central Obrera Boliviana (COB), para que convoque a un ampliado para elegir a la nueva directiva y renuncie a la dirigencia. El plazo es hasta el jueves 1 de mayo.

“Que pase el 1 de mayo y esperamos que se fije la fecha para el próximo ampliado de la Central Obrera Boliviana y se forme la comisión de poderes. Estamos a la espera de esa respuesta”, dijo el dirigente minero Edwin Peredo.

Por otro lado, según Andrés Paye, ejecutivo de la Fsutmb, la conminatoria se dio porque existen versiones de que Huarachi y su entorno pretenden quedarse hasta luego de las elecciones generales.

“Sabemos que Huarachi y algunos de sus dirigentes quieren convocar al congreso de la COB después de las elecciones. Con eso están garantizando el proceso electoral, pero no están garantizando los intereses de los trabajadores”, señaló.

El ejecutivo de la COB es el que más años se prorrogó dentro de la institución, pese que la normativa de la misma indica que solo puede permanecer en el cargo dos años y otros dos si es reelecto.

A inicios de abril, cuando la COB pidió el aumento salarial para los trabajadores, Huarachi afirmó que será el ampliado quien defina el nuevo congreso de la COB para elegir a sus autoridades, pero desde esa fecha han pasado más de 20 días y aún no emitió ninguna convocatoria.

“En el ampliado se definirá fecha y hora del nuevo congreso de la Central Obrera Boliviana. Tenemos que respetar los estatutos. Tampoco hay ganas de quedarse, nosotros estamos conscientes que se terminó”, dijo Huarachi en el Ministerio de Economía.

Esta advertencia no la primera que se hace. El pasado 10 de abril, Paye señaló que se debe tener un nuevo Comité Ejecutivo en la COB y que no se puede tolerar que el viejo directorio siga.

«Urge mis compañeros, tener de una buena vez un nuevo Comité Ejecutivo en la COB, porque la crisis, compañeros, es agobiante, ya no se puede más tolerar, ya no se puede más soportar. Y ustedes como trabajadores saben muy bien no podemos ser ciegos para no ver esta realidad. Damos un plazo fatal de 24 horas para que la COB convoque a un ampliado nacional, indicando fecha y hora. El mismo debe ser en la ciudad de La Paz, en instalaciones del gran auditorio de la FSTMB, cuartel general de los trabajadores el centro político y sindical de nuestro país, para la conformación de la comisión de poderes, fijando fecha del congreso que también debería llevarse en la sede de gobierno y no pretender realizar en algún sitio recóndito», indicó Paye en ese entonces, mientras leía la resolución del sector.