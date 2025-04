Monasterio: «Una historia muy linda la que yo tengo en Oriente»

Joaquín Monasterio enfrentará por primera vez a Oriente Petrolero. El técnico de San Antonio habló del cariño que aún guarda por la institución y su hinchada.

Lucas Nazrala

Fuente: eldeber.com.bo

San Antonio visitará este sábado a Oriente Petrolero en el estadio Tahuichi Aguilera, desde las 17:15, por la quinta fecha de la División Profesional. Y será un partido especial para Joaquin Monasterio, actual director técnico del conjunto cochabambino, ya que se enfrentará por primera vez a su anterior club, al que dirigió hasta inicios de este año.

El estratega habló en RDC y expresó el cariño que aún guarda por la institución refinera:

“No, sin duda, una historia muy linda la que yo tengo en Oriente. Un cariño muy especial a esa gran institución que, bueno, prácticamente yo me formé como entrenador ahí. Son 5 años que yo le dediqué y que el club me dio la confianza para poder trabajar y, bueno, que se culminó con un proceso en primera división que tal vez no fue con el final que queríamos, que pretendíamos, pero bueno, el fútbol es así”.

Monasterio también se refirió a la afición verdolaga, que lo respaldó durante su proceso:

“Siempre el cariño va a estar ahí y, bueno, yo siempre agradecido, Con esa gran hinchada la que tiene, que siempre fue bastante buena con nosotros, con el cuerpo técnico y que estuvimos. Y yo también los aprecio mucho”.

El técnico buscará la victoria con San Antonio ante un rival que conoce bien y frente a una hinchada que alguna vez lo ovacionó desde las gradas.