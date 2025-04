Murió Val Kilmer, el carismático actor de ‘Top Gun’ y ‘Batman Forever’ que conquistó Hollywood

La estrella estadounidense, cuya carrera abarcó cuatro décadas e incluyó papeles icónicos como “Iceman” y “Jim Morrison” falleció a los 65 años producto de una neumonía, según confirmó su hija, Mercedes Kilmer, al diario The New York Times

Actor Val Kilmer visits the United Nations headquarters in New York City, New York to promote the 17 Sustainable Development Goals (SDGs) initiative, July 20, 2019. (Photo by EuropaNewswire/Gado/Getty Images)

(Con información de AFP)

Fuente: infobae.com

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

El actor estadounidense Val Kilmer, conocido por sus papeles en películas como Top Gun, Batman Forever y The Doors, murió a los 65 años, según informó The New York Times. Su hija, Mercedes Kilmer, confirmó al diario que la causa de muerte fue neumonía, y recordó que el actor fue diagnosticado con cáncer de garganta en 2014, enfermedad de la que más tarde se recuperó.

Kilmer, nacido en California, inició su carrera como actor teatral y fue el estudiante más joven admitido en la escuela Juilliard de Nueva York. Su debut en el cine se produjo en 1984 con la comedia satírica Top Secret!, una parodia de la Guerra Fría.

En 1986 alcanzó notoriedad internacional al interpretar al piloto Tom “Iceman” Kazansky en Top Gun, como rival directo del personaje de Tom Cruise, Maverick. El rol lo consolidó como estrella de Hollywood y lo catapultó a una carrera en ascenso.

En 1986 alcanzó notoriedad internacional al interpretar al piloto Tom “Iceman” Kazansky en Top Gun, como rival directo del personaje de Tom Cruise, Maverick

A comienzos de los años noventa, protagonizó una serie de filmes de alto perfil. En 1991 dio vida al músico Jim Morrison en The Doors, dirigida por Oliver Stone, en una actuación que recibió elogios por su intensidad y transformación. En 1995 interpretó al multimillonario Bruce Wayne/Batman en Batman Forever, sucediendo a Michael Keaton en la franquicia cinematográfica del superhéroe.

Pese a su formación clásica y su aspiración de realizar cine serio, Kilmer entró en una etapa de producciones irregulares y fracasos comerciales en los años 2000. Esto lo llevó a actuar en películas independientes y de bajo presupuesto durante más de una década.

En 1995 asumió el papel del millonario Bruce Wayne en “Batman Forever”, tomando el relevo de Michael Keaton en la saga cinematográfica del superhéroe de Gotham

En 2021, su trayectoria fue retratada en el documental Val, presentado en el Festival de Cannes, que incluía grabaciones personales y mostraba las secuelas físicas del tratamiento, como dificultades respiratorias y la pérdida de su voz original, tras haber sido sometido a una traqueotomía.

Ese mismo año, regresó brevemente al cine con un cameo como Iceman en Top Gun: Maverick, secuela de la cinta de 1986. Fue su última aparición en la gran pantalla y generó reacciones positivas por la carga emocional del reencuentro con el personaje.

En los años 2010 preparaba su regreso con un proyecto personal sobre Mark Twain, una obra de teatro que aspiraba a adaptar al cine. Su interpretación fue bien recibida en el circuito teatral, pero el diagnóstico de cáncer interrumpió sus planes.

Val Kilmer posa en Nueva York, el martes 24 de abril de 2012. (Foto AP/Charles Sykes, archivo)

A lo largo de su carrera, Kilmer fue reconocido por su talento y versatilidad, pero también fue conocido por sus conflictos en los rodajes. El director de Batman Forever, Joel Schumacher, llegó a declarar: “Rezo por no volver a trabajar con [Kilmer]… Tuvimos dos semanas en las que no me dirigió la palabra, pero fue una bendición”.

En el rodaje de La isla del Dr. Moreau, su coprotagonista Marlon Brando supuestamente le dijo: “Estás confundiendo tu talento con el tamaño de tu sueldo”, mientras que el director John Frankenheimer aseguró: “No me gusta Val Kilmer, no me gusta su ética de trabajo y no quiero que me asocien con él nunca más”.

A pesar de las fricciones, su capacidad actoral era valorada incluso por quienes tuvieron desacuerdos con él. El propio Schumacher afirmó después que Kilmer había sido “el mejor Batman”. El director Irwin Winkler, con quien trabajó en A primera vista, lo describió como “una experiencia maravillosa” y añadió: “Val tiene muchísimas ideas geniales y hay que escucharlo”.

El miércoles, el actor Josh Brolin lo despidió públicamente: “Nos vemos, amigo”, escribió en Instagram. “Te voy a extrañar. Eras un genio inteligente, desafiante, valiente y súper creativo. Ya no queda mucho de eso. Espero verte allá arriba en el cielo cuando finalmente llegue”.

En el rodaje de La isla del Dr. Moreau, su coprotagonista Marlon Brando supuestamente le dijo: “Estás confundiendo tu talento con el tamaño de tu sueldo”

En sus últimos años, Kilmer mostró interés en la política. En 2009 declaró que consideraba postularse como gobernador de Nuevo México, estado donde residía. En 2008 participó en actos de campaña del entonces candidato presidencial Ralph Nader, y en 2013 abogó por exenciones religiosas al Obamacare.