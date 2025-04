No se agotó nada; el modelo del gobierno siempre fue un fracaso

Carlos Federico Valverde Bravo

Escuchar, a políticos opositores y, hasta a empresarios, repetir esa cantaleta de que “el modelo del gobierno o del MAS en el poder se agotó¨ es preocupante, porque da la impresión de que creyeron eso de que el Socialismo del Siglo XXI, alguna vez tuvo la posibilidad de generar excedentes y capital, a partir de sus ideas y proyectos.

Como me gusta “llevar la contra informada y argumentada” me propongo escribir de política y de economía, más volcados a economía, porque el problema de nuestro país, es la economía. Volveremos a las lecturas “formativas y autodidactas”, de los años 70`s, para recordar que hay una máxima marxista que dice “la política es la expresión concentrada de la economía”; es “el escenario donde se manifiestan y resuelven los conflictos de intereses económicos entre clases sociales”.

La libertad de pensamiento y la responsabilidad de digerir lo escrito nos obliga a tomar esa máxima e interpretarla, porque nunca creí en los dogmas; al final de cuentas está escrito para que uno se apropie de ello y le dé su propia interpretación, en base a lo aprendido y a las lecturas cruzadas, de manera que sostengo que hoy, 2025, en tiempos de la autocracia totalitaria y pseudo democrática, de este “socialismo siglo 21” que estamos sufriendo; el tema ya no es tratar de superar los conflictos entre clases sociales aunque eso aún no está saldado, pero lo que tenemos es, “el pleito de los ciudadanos y su libertad contra el Estado o el gobierno”, que no entiende qué es lo que necesitamos los ciudadanos.

Molesta leer en los medios la estupidez resentida del presidente Arce, quien, en un escenario propio, a modo de lanzamiento de su campaña, responsabilizó de la crisis que vive el país a sus adversarios políticos y empresarios, cuando es sabido que desde que las cuentas del Estado se fueron cayendo, todo se le hizo cuesta arriba al modelo extractivista “distribuidor”, cuyo jefe economista era el pésimo presidente de hoy, Luis Alberto Arce Catacora. Es absurdo que diga “quiénes son pues los que producen el aceite, quiénes son los que producen la carne, quiénes son los que producen el pollo hoy en día en nuestro país si no es la derecha”(https://eldeber.com.bo/…/arce-se-lanza-su-campana-en…/)

El aceleramiento de la caída de todo se dio a partir del 3 de febrero del año 2023, fecha desde la que ya no pudimos salir más de la crisis que sufrimos; la falta de plata en la calle, el freno indirecto a las exportaciones e importaciones de insumo, generadas por lo anterior, la pronunciada falta de combustibles, (diésel y gasolina en igual medida, sin combustibles el país no se mueve), la suba de precios causada por la carencia de dólares, el contrabando que ellos llamaron “a la inversa”, que es un eufemismo, porque es el mismo delito: Contrabando. Convengamos que, carne y soya no se pueden exportar porque el gobierno, impide la exportación; no porque tenga razón, sino porque estúpidamente ataca “a la derecha de ser la que produce lo que sube de precio, en una muestra de lo básico de su pensamiento político y econ;omixo.

Veamos un ejemplo: la carne vacuna no baja de precio, porque tenés que vacunar a tu ganado, darle de comer, medicarlo, trasladarlo en camión (diésel) y se tienen que hacer gastos en el frigorífico, todo eso se ha encarecido por la falta de dólares y combustible… pero a ellos no les importa porque no reflexionan; si no, lean esto: dice el “brillante” Viceministro Silva que “cómo se va a aumentar precio de la carne vacuna si los animales fueron adquiridoshace tres años, cuando las condiciones económicas eran distintas”. Me pregunto… ¿Silva creerá que esos 3 años no se atendió al ganado? Arriba se detalla cómo se llega alcosto final. No vale la pena responder a semejante razonamiento… pero eso que es Silva son los demás… por eso estamos como estamos.

Pero vamos “al modelo”, refirámonos a la “expresión concentrada de la economía”; Jean-Pierre Antelo(CAINCO), dijo hace un par de días: ”El desarrollo de cualquier país y la crisis que hoy día vive el país es haber dejado de lado a la iniciativa privada nacional y extranjera… hoy en día se ha dejado al sector privado nacional e internacional de un lado»

En lo personal, comparto con Jean-Pierre sobre la preocupación de que no haya inversión extranjera en el país, pero mi mirada personal, es que no creo que se ha dejado de lado al sector privado, sostengo que más bien se le impidió trabajar, desarrollarse, generar riqueza. La imposición del “modelo de desarrollo” del Estado por la vía del socialismo del siglo XXI es un fracaso; nunca generó excedentes. La vía socialista del siglo XXI apartó a los inversores y comenzó a dilapidar lo que ellos construyeron.

Convengamos que no hay posibilidades, de que el sistema socialista del siglo XXI sea capaz de generar riqueza en algún país. En primer lugar, porque no hay confianza como para que alguien venga a invertir, baste revisar y concluir que quiénes invierten ahora son esos pocos (casi el 50% de la inversión extranjera) que están obligados a invertir, o sea, las empresas transnacionales que todavía tienen contratos con YPFB o con el Estado por la parte de la explotación de petróleo.

Y hay otros que vienen porque tienen otro tipo de intereses que todavía están ligados al país, ¿no vendieron acaso los grandes, como el Grupo Industrial Romero, ¿no vendió en Santa Cruz, a arriesgados empresarios cruceños?. Fueron empresarios nacionales interesados en generar divisa, plata, trabajo, quienes compraron esas empresas porque saben que son potables y, rentables y que no hay mal que dure 100 años, como dice don Nilo en “la caraqueña»

No es un asunto de que el socialismo nos dejó la riqueza y que el capitalismo la dilapidó; muy por el contrario. Lo que teníamos fue un sistema liberal o neoliberal, generador de riqueza, que dejó 16 mil millones de dólares en este país y ahora tenemos 1.400. ¿Por qué? Porque en 20 años hicieronbolsa esa plata. Recordemos que, mientras hubo el gas encontrado antes de 2006, (por los otros), la plata rendía;daba para pagar bonos, hacerle museos al presidente, canchas de fútbol, coliseos, mientras los hospitales y el sistema educativo naufragaban sin tabla de salvación; construir edificios no hace mejor salud, o educación (los estudiantes no entienden lo que leen en un 90%).

Visto así, el nuestro, no es un país rico. Es un país con oportunidades y con posibilidades, que no es lo mismo, tener oro y dejar vaya de contrabando no te hace rico; ser rico, es explotar el oro en condiciones medioambientalmente sostenibles y que paguen impuestos los que lo sacan y que se pueda vender libremente. Esto no ocurre y, ahí está el litio, una riqueza grande; el principal reservorio del mundo, muéstrenos qué se trabaja ahí. Hoy solo sirve para que la gente vaya a sacarse fotos y para que vayan algunos turistasy nada más ¿querés explotarlo? Dale condiciones al inversor para que venga y haga lo que tiene que hacer; las riquezas posibles y potables son las que se tienen que promocionar para que vengan inversiones.

Nosotros no estamos dándole garantía al sector privado para a invertir. Ni siquiera a los que los incentivamos para que inviertan. ¡Ah, qué lindo, que hagan frigorífico! y después: no pueden vender la carne, no pueden exportar porque no le están vendiendo en el concepto del gobierno al precio justo, pero no un precio justo económico, sino un precio justo que beneficie económicamente al gobierno. Eso no es justicia. Repartir lo que no es del Estado es una confiscación, así no sea la suspendida de la disposición 7 del TGN.

Es que no podemos seguir hablando de un sistema agotado porque nunca dio resultado. Vean Venezuela, Cuba, Nicaragua. ¿Cuál es el resultado que dio el socialismo del siglo XXI?. Estamos viviendo, inflación con estancamiento;una estanflación que es lo más peligroso que uno puede vivir. No hay sistema agotado, no existe; nunca funcionó. Lo que funcionó fue el gasto de plata. Lo que funcionó fue el cheque; fue la foto entregando un pergamino. Eso le funcionó, a Morales y Arce, pero el modelo no funciona; no es posible.

No hay modelo agotado. Lo que se agotó fue la plata quegeneró el sistema capitalista. Guste o no guste; Capitalismo con responsabilidad social, con solidaridad, tiene que funcionar. No nos vengan con que el modelo se agotó. ¿Cuál es el modelo que se agotó? ¿El del gasto de plata? los herederos que terminan gastándose la plata ¿Me vas a decir que se agotó el modelo capitalista porque la tiraron y la reventaron en juergas y en jodas ¿Ese es el modelo que se agota? No, el modelo socialista es el del hijo de rico, inútil e irresponsable; se gastaron todo lo que tenían y ahora hay que esperar que venga una nueva generación a cubrir las deficiencias dejadas por el socialismo del siglo XXI. ¿Eso es correcto? A mí me parece que no.

En fin; se tenía que decir y se dijo. Lástima que el espacio es corto, pero, no me quejo, cumplo.