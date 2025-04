Operativo exitoso logra la aprehensión de cazador de jaguar en La Paz

Nadia Beller

Anoche, en un grupo de chat, descubrí que una persona estaba ofreciendo un jaguar cachorro que acababa de cazar. Lo ofrecía entero por 5.000 bolivianos o por partes

Cuando me comuniqué con él, alrededor de las 11 de la noche, me informó que ya lo había vendido. Sin embargo, me ofreció un cráneo de una caza anterior. Coordiné con él para adquirirlo y logré que aceptara entregármelo hoy en la mañana.

De inmediato, di aviso a los oficiales, quienes actuaron de manera rápida y efectiva. Se organizó un operativo, y cuando el individuo salió de su domicilio con el cráneo para entregármelo, fue aprendido en flagrancia. Actualmente se encuentra en instalaciones de POFOMA aguardando su audiencia de medidas cautelares.

Todo esto fue posible gracias a una acción conjunta y comprometida. Se presentarán como prueba todos los registros de chat, grabaciones, fotografías y demás evidencias recopiladas.

Cabe recalcar que este individuo confesó que habitualmente se dedica a la caza de jaguares, gatos monteses, venados y “león de montaña”, lo que evidencia que no actúa solo. El compromiso es firme: no descansaremos hasta desarticular toda esta red de destrucción.

Indigna profundamente que no hayan transcurrido ni tres días desde que el Tribunal Agroambiental otorgó medidas cautelares en protección del jaguar, y ya tengamos que lamentar nuevas muertes

Hoy más que nunca, reivindico la importancia de las medidas adoptadas en la audiencia de medidas cautelares por el Tribunal Agroambiental y exijo que el Estado refuerce su cumplimiento. Los jaguares necesitan protección real y efectiva.

Por ellos, seguimos de pie.

#ElJaguarTieneQuienLoDefienda

#ProtejamosALosJaguares

#NoALaCazaIlegal

#JusticiaParaLaFauna

