Opositores aseguran que Evo pierde tiempo en proclamaciones porque está inhabilitado para ser candidato

Tras la proclamación de Evo Morales como candidato presidencial en un reducto cocalero del Trópico de Cochabamba, la oposición política reaccionó señalando que el exmandatario pierde el tiempo en actos proselitistas, ya que está inhabilitado para postular a las elecciones generales de 2025.

El diputado Beto Astorga, nuevo aliado del expresidente Jorge Tuto Quiroga, reafirmó que Morales no podrá postular, basándose en una sentencia del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) y en la Opinión Consultiva de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH). “Le recomendaría al señor Evo Morales que más bien se prepare para responder ante la justicia a partir del 17 de agosto, cuando llegue un nuevo gobierno democrático”, afirmó.

Su colega, el diputado Alejandro Reyes, añadió que lo importante es que Morales entienda que más allá de proclamaciones o actos políticos, su inhabilitación es un hecho. “Están gastando tiempo y dinero en una proclamación sin sentido. Evo Morales, el 17 de mayo, cuando intente postular, verá su candidatura rechazada”, sostuvo.

De la Cruz: “Ganaría en Chonchocoro”

El dirigente histórico de la Central Obrera Regional (COR) de El Alto, Roberto de la Cruz, también respondió a las recientes declaraciones de Morales, quien aseguró que, si mañana fueran las elecciones, ganaría con el 60% de los votos. De la Cruz ironizó al respecto y afirmó que, con ese mismo porcentaje, el exmandatario podría imponerse en una elección interna en la cárcel de máxima seguridad de Chonchocoro, en La Paz.

“El señor Evo Morales, por más que se autoproclame mil veces, como lo hizo en Bulo Bulo llevando gente de otras federaciones para llenar un pequeño estadio, tiene que entender que nunca más será presidente. Los aymaras y los mestizos hemos despertado, hemos tomado conciencia; ya no seremos más la escalera política del falso indígena del Chapare cochabambino”, expresó.

Asimismo, acusó a Morales de traicionar a los sectores más humildes del país, particularmente al movimiento indígena, con un discurso “utópico” que solo le sirvió para consolidar un poder personalista. “Estoy seguro de que ganaría con el 60% para ser delegado de los reos de Chonchocoro, porque eso merece por haber engañado al pueblo y haber malversado fondos millonarios junto a Gabriela Zapata”, afirmó.

De la Cruz recordó que Morales llegó al poder gracias a las luchas sociales de octubre de 2003, protagonizadas en gran parte por los sectores aymaras. “Este falso indígena y malagradecido se aprovechó de nuestra lucha para quedarse 14 años en el poder y cerrarle el paso a una nueva generación de líderes, especialmente jóvenes aymaras, que también soñaban con llegar a la presidencia. Eso no se olvida”, concluyó.

Villca: “Está inhabilitado por eso Rodríguez lo rechazó”

Por su parte, el exsenador del MAS, Lino Villca, insistió en que Evo Morales está inhabilitado para ser candidato, y como prueba de ello mencionó que el expresidente Eduardo Rodríguez Veltzé rechazó la propuesta de acompañarlo como candidato a la vicepresidencia. “Lo rechazó y le agradeció. Él conoce que Morales no está habilitado”, sostuvo.

Villca también cuestionó el carácter autoritario del exmandatario. “Evo Morales no es un líder, es un jefazo. Las personas con esas características no tienen ideología ni principios, mucho menos pensamiento filosófico. Su doctrina es mandar y que todos sus seguidores sean obedientes; quien no lo hace, es un traidor o un infiltrado”, afirmó.

Recordó los episodios de represión durante el gobierno de Morales. “Les masacró a los cocaleros de los Yungas, encarceló a dirigentes de Adepcoca, reprimió a los indígenas del TIPNIS, persiguió a líderes sindicales e incluso alejó a quienes lo encumbraron, como Filemón Escobar, Alejo Véliz y Román Loayza”, declaró.