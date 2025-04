Ordenan destituir al director de régimen penitenciario de Cochabamba y Zúñiga es aislado por usar un celular en la cárcel

El Director de Régimen Penitenciario de Cochabamba será destituido por el ingreso indebido de celulares a la cárcel de El Abra.







Fuente: Unitel-video/ ABI

En tanto, el exgeneral Juan José Zúñiga, investigado por el fallido golpe de Estado del 26 de junio de 2024, será aislado por usar un celular en la cárcel.

“Hoy (jueves) se ha dado la instrucción que se destituya al Director de Régimen Penitenciario en Cochabamba (…). Significa que no está haciendo un buen control, está permitiendo que las personas privadas de libertad hagan lo que quieran en El Abra”, informó este jueves el ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo.

El teléfono celular, es considerado un artefacto prohibido en las cárceles del país. El pasado 16 de abril, Zúñiga brindó una entrevista por Zoom a un medio digital argentino, desde una celda del penal de máxima seguridad de El Abra, en Cochabamba.

“El señor Zúñiga va a tener las sanciones como cualquier persona privada de libertad. Ellos no están en una plaza, ellos no están en una heladería, están en un centro de rehabilitación y no pueden tener acceso a teléfonos; por tanto, va a tener una sanción ejemplar al igual que otras personas (…). Se le están cortando las visitas, si no me equivoco, por un lapso de 20 días que es lo que determinan las normas internas”, precisó Del Castillo.

GMM/Afbs