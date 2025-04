Papeleta electoral de agosto tendrá 13 franjas; cinco partidos están obligados a ir a comicios

La papeleta electoral ‘multicolor y multisigno’ que se utiliza en elecciones tendrá, en los comicios de agosto, 13 franjas, por tanto, debe haber 13 candidatos a presidente, lo que elimina cualquier posibilidad de candidatos únicos. Además, cinco de los 14 partidos que tienen registro en el Tribunal Supremo Electoral (TSE) deben participar obligatoriamente en los comicios de agosto si no quieren que se cancele su personería.

“Hay cinco partidos políticos que no participaron el año 2020 en la elección presidencial 2020, ¿cuáles son? Demócratas, Unidad Nacional, MTS, MNR y ADN, esos cinco partidos políticos el año 2020 no participaron, por tanto, ahora están obligados a participar en este proceso electoral”, recordó el vocal Tahuichi Tauhichi Quispe.

El pasado 18 de abril presentaron documentos para participar de las elecciones cinco alianzas y ocho partidos. En global, los 14 partidos que tienen registro en el TSE expresaron su intención de participar del proceso, algunos en alianza y otros en solitario. Dos de los partidos están en una misma alianza: Demócratas y el FRI, que forjaron ‘Libre’, por esa razón habrá 13 franjas en la papeleta.

Tahuichi también recordó que en las elecciones de 2020, ADN, que estaba en la alianza con Juntos, postulaba a la entonces presidenta, Jeanine Áñez; por tanto, dijo, los partidos y alianzas pueden dejar de participar, pero, hasta el momento habrá una papeleta con 13 candidatos.

Sin embargo, los partidos también deben tomar en cuenta un problema, aquellos partidos que no logren al menos el 3% de la preferencia electoral en agosto, de forma automática perderán su personería jurídica. Tal como pasó con el Movimiento sin Miedo (MSM) y el Partido Verde de Bolivia (PVB) en las elecciones de 2014.

“Pero hay una salvedad, si un partido político cree no tener la suficiente musculatura para obtener ese porcentaje mínimo y que no quiera perder su personería, tiene la oportunidad de no participar; es como si tuviera una licencia de no participar, por tanto, mantiene su personería y puede seguir participando en el siguiente proceso electoral”, dijo.

Esa ‘licencia’ fue obtenida por Demócratas, Unidad Nacional, MTS, MNR y ADN en el proceso electoral de 2020 y si no participan en las elecciones de este agosto, perderían su personería jurídica.