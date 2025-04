Revelaron detalles del romance entre Tiger Woods y Vanessa Trump: «Está locamente enamorado»

Hace dos semanas, la pareja confirmó su relación a través de un sentido mensaje en las redes sociales

Tiger Woods y Vanessa Trump formalizaron su relación hace dos semanas

Fuente: infobae.com

En medio de su recuperación tras una grave lesión, Tiger Woods confirmó públicamente su relación con Vanessa Trump, ex esposa del hijo mayor del actual presidente de los Estados Unidos tras meses de especulaciones. En las últimas horas, dos amigos cercanos al golfista declararon que la leyenda del golf está atravesando uno de los mejores momentos desde su regreso a la actividad y luego del accidente en el que casi pierde la vida. “Se siente como si tuviera 20 años otra vez”, dijo una fuente tras la formalización del romance.

De acuerdo con el diario británico The Sun, Woods había intentado mantener la relación en secreto. Sin embargo, el hecho de que ambos tengan hijos que asisten a la misma escuela en Florida, junto con otros factores, lo llevaron a anunciar a su nueva pareja el pasado 24 de marzo a través de una publicación en redes sociales, en la que declaró “el amor está en el aire”, junto a dos fotos con su nueva novia.

Fuentes citadas por el medio aseguraron que Woods está “completamente enamorado” de Trump, describiéndolo como un adolescente embelesado. La relación, que comenzó antes del Día de Acción de Gracias, se mantuvo inicialmente con bajo perfil, pero ambos fueron vistos juntos en un torneo de golf el mes pasado, lo que avivó las especulaciones de una unión entre uno de los grandes jugadores de golf de todas las épocas y Vanessa, de 47 años.

Woods y Trump residen en Palm Beach, Florida, a unos 32 kilómetros de distancia, y sus hijos asisten a la prestigiosa escuela The Benjamin School, donde la matrícula anual tiene un costo de cerca de 38.595 dólares. Según el periódico inglés la cercanía geográfica y escolar habría fortalecido el vínculo entre ambos.

Actualmente, Woods se encuentra recuperándose de una lesión en el tendón de Aquiles, sumado a las secuelas que le dejó en su cuerpo el accidente automovilístico casi fatal en febrero de 2021. De acuerdo con las fuentes citadas por el medio, el tiempo lejos del campo de golf había afectado negativamente su estado de ánimo, pero su nueva relación ha traído “nueva alegría y positividad” a su vida.

La pareja se mostró unida después de los rumores de romance por varios meses

“Tiger está tan feliz. Ha renacido y está lleno de energía positiva”, declaró un amigo cercano al golfista de 49 años. Otro allegado al ganador de 15 Major -el segundo que más tiene en la historias detrás de Jack Nicklaus- afirmó que Vanessa tuvo un impacto significativo en la recuperación emocional y profesional de Woods: “Él había perdido confianza, pero siempre está allí, apoyándolo y ofreciéndole palabras amables durante los momentos difíciles. Ella lo está ayudando a sentirse como el campeón que todos sabemos que es”, relató una de las fuentes. “Están en perfecta sintonía”, añadió el amigo. “Su conexión es sólida y genuina”.

El romance llegó en un momento crucial. Vanessa Trump culminó su matrimonio con Donald Trump Jr. en 2018 tras solicitar el divorcio en Nueva York, mientras que Tiger, quien estuvo casado con Elin Nordegren de 2004 a 2010, no había tenido una relación conocida por los medios en los últimos años. Woods enfrentó múltiples desafíos personales y profesionales tras varias lesiones que pusieron en duda su continuidad en el mundo del golf, donde es considerado una de las máximas leyendas.

Vanessa Trump, de 47 años, tiene cinco hijos fruto de su matrimonio de 12 años con Trump Jr., mientras que Woods es padre de dos hijos, Sam de 17 años y Charlie de 16, fruto de su relación con Nordegren. En medio del reconocimiento de la relación, Donald Trump expresó su apoyo a la relación, según indicaron fuentes internacionales, y le manifestó a Woods que estaba “muy feliz” por él durante una reciente salida de golf.

Otro amigo consultado por el medio británico indicó que Woods ve un futuro junto a Trump. “Le dijo que la amaba muy pronto y no ha dejado de hablar de ella desde entonces. No lo he visto así en años. Se siente como si tuviera 20 años otra vez”, relató la fuente. Según el mismo testimonio, la pareja ya planea vacaciones juntos y visualiza una vida compartida: “Tiger está locamente enamorado. Ha vuelto a disfrutar de la vida”, declaró otra persona con llegada al golfista.