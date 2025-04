Rusia restringió sus exportaciones de petróleo por el mar Negro en medio de la guerra comercial y las tensiones con EEUU y Ucrania

El cierre de atracaderos pone en jaque las operaciones de Chevron y Exxon Mobil en Rusia, además de complicar los flujos de crudo hacia Europa y Asia

Rusia restringió sus exportaciones de petróleo por el mar Negro en medio de tensiones con EEUU y Ucrania (EUROPA PRESS/ARCHIVO)

(Con información de Reuters y EFE)

Fuente: infobae.com

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

Rusia impuso este miércoles nuevas restricciones a sus rutas de exportación de petróleo, al ordenar la suspensión de un atracadero en el puerto de Novorosíisk, en el mar Negro, apenas un día después de cerrar dos de los tres amarres operativos del Consorcio del Oleoducto del Caspio (CPC), que transporta crudo de Kazajistán y en el que participan las compañías estadounidenses Chevron y Exxon Mobil.

Según informó Transneft, el operador estatal ruso de oleoductos, el atracadero 8 de la terminal de Sheskharis, utilizado para la carga de diésel con destino a Turquía y Georgia, fue suspendido por 90 días por orden del regulador del transporte tras una inspección urgente. Transneft detalló que la empresa operadora, NCSP, deberá subsanar las infracciones detectadas antes del 30 de junio de 2025.

El puerto de Novorosíisk es uno de los principales centros de exportación energética del país, aunque fuentes del sector señalaron que el cierre de un solo atracadero no compromete de inmediato la operatividad general del complejo. A través del atracadero clausurado se embarcaron aproximadamente 100.000 toneladas de diésel entre enero y marzo, según datos de LSEG y operadores de la industria.

El lunes, Rusia ya había suspendido dos amarres del CPC en la misma región, lo que podría reducir más de la mitad las exportaciones del consorcio si la medida se extiende por más de una semana, según fuentes comerciales citadas por Reuters. El CPC maneja cerca del 1% del suministro mundial de petróleo.

El Consorcio del Oleoducto del Caspio podría perder la mitad de sus exportaciones con las restricciones rusas (REUTERS/ARCHIVO)

Estas restricciones se producen en un momento de creciente tensión geopolítica. El presidente estadounidense, Donald Trump, expresó su enfado por la falta de avances en las negociaciones de paz en Ucrania y advirtió sobre la imposición de aranceles secundarios al petróleo ruso si no se alcanza un alto el fuego. “Si compras petróleo de Rusia, no puedes hacer negocios en Estados Unidos”, dijo Trump en una entrevista con NBC, añadiendo que el arancel podría llegar al 50% y se implementaría en un mes si no hay acuerdo.

Además, este mismo miércoles —fecha que el mandatario bautizó como el “Día de la Liberación”— Trump prevé anunciar un nuevo paquete fiscal con aranceles recíprocos, en línea con su política comercial de castigar a los países con superávits frente a Estados Unidos. Según adelantó, los gravámenes serán “más bajos” que los que aplican otros países a productos estadounidenses, pero podrían incluir tarifas del 20% sobre casi todos los socios comerciales, según el Wall Street Journal.

Las medidas de Moscú también se enmarcan en las tensiones entre Kazajistán y la OPEP+ por la sobreproducción de crudo. El Kremlin ordenó a la terminal rusa desde donde Chevron y Exxon Mobil exportan petróleo kazajo a detener parte de sus operaciones tras inspecciones inesperadas del regulador de transporte.

Moscú condiciona la tregua en Ucrania al levantamiento de sanciones occidentales (REUTERS/ARCHIVO)

La situación coincide con un contexto diplomático incierto. Estados Unidos y Rusia alcanzaron recientemente un acuerdo para garantizar la “navegación segura” en el mar Negro, pero Moscú condicionó un posible acuerdo de tregua en Ucrania al levantamiento de las sanciones occidentales. El presidente ruso, Vladímir Putin, ha sugerido la creación de un “gobierno temporal” en Kiev bajo supervisión internacional como base para las conversaciones, una propuesta que Trump calificó de provocación.

Los movimientos rusos en los puertos del mar Negro y el mar Caspio afectan directamente a los flujos energéticos hacia Europa y Asia, y se producen en medio de la expectativa global sobre el impacto de los nuevos aranceles estadounidenses, que podrían alterar aún más el comercio internacional.