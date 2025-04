“Salió a sus clases y nunca más volvió”, el duro relato de la madre de Brandon, joven asesinado por delincuentes

Este miércoles en medio de dolor, la madre de Brandon el joven de 23 años pidió justicia, y relató que se enteró que su hijo había muerto a través de videos compartidos en redes sociales.







Según refiere el joven era estudiante universitario y salió a sus clases, despidiéndose de su madre y pidiéndole que no lave, afirmó que él lo haría al retornar a su casa, sin embargo, nunca más volvió.

“Salió de casa a pasar clases, me mostró su celular y me mostró el mensaje, le dije que vaya se hizo su almuerzo solo, me dijo no laves yo lavaré en la tarde, y yo le dije no hijito estoy lavando con guantes (…), y se fue, me dijo chau mamá y nunca más volvió”, manifestó la madre en medio de llanto y mucho dolor.

La madre de Brandon pide justicia y pena máxima para los delincuentes que arrebataron la vida de su hijo, por un celular.

Pide a las autoridades no dejar en abandono el caso hasta que se dé con los autores del crimen.

Según testigos del hecho, el joven transitaba por el lugar cuando de pronto los delincuentes le sustrajeron su celular, en su ánimo de recuperar su dispositivo y evitar el robo la víctima los persiguió, pero los antisociales lo habrían apuñalado en el cuello y él falleció.