Santa Cruz: Concejal Lola Terrazas exige celeridad en la investigación por agresión que sufrió en predios municipales

La concejal Lola Terrazas pidió este martes al Ministerio Público actuar con celeridad en la investigación sobre la agresión que sufrió, junto a otros concejales, durante una inspección oficial a terrenos municipales colindantes al Jardín Botánico, donde personas asentadas atacaron a autoridades y funcionarios públicos.

«Exijo que se procese de forma inmediata a los responsables, especialmente al cabecilla Marco Antonio Muñoz Vaca, quien organizó esta emboscada con palos, machetes y petardos. Esto no puede quedar impune», declaró la concejal al salir de la Estación Policial Integral (EPI) 5 de la ciudadela Villa Primero de Mayo. En esas dependencias amplió su declaración formal por la denuncia que presentaron el lunes.

Terrazas denunció que el ataque estuvo planificado y que su vida estuvo en riesgo. Relató que fue separada del grupo de concejales, agredida verbal y físicamente, y que logró salir gracias al personal técnico del Concejo. «Fue un intento de homicidio. Ya está presentada la denuncia ante el Ministerio Público y ahora esperamos una respuesta firme de la justicia», agregó.

La concejal también cuestionó el papel de algunas juntas vecinales de la zona, a quienes acusaron de complicidad con los ocupantes ilegales. “Es lamentable que quienes deben proteger las áreas municipales estén aliados con quienes las avasallan”, manifestó.

Hasta el momento, son dos los concejales que denunciaron agresiones físicas durante la inspección. El Ministerio Público alista las citaciones para todas las personas implicadas, incluyendo a los organizadores del violento bloqueo y a los agresores identificados por las víctimas.

«Todo lo ocurrido ha sido premeditado. Tenían palos, machetes, petardos, cascotes, llantas apiladas y motos listas para bloquear. Este señor Muñoz y otros individuos incitaron incluso a mi secuestro. Me separaron del grupo, me aislaron de mis colegas. No actuar solos», denunció Terrazas.

Por su parte, el alcalde Jhonny Fernández indicó que los concejales debieron pedir apoyo y resguardo a la Policía Boliviana y no así a los gendarmes municipales, luego de que los concejales denunciaran que la guardia municipal se retiró de la inspección minutos antes del conflicto.

“Cuando hay gente agresiva, deben pedir ayuda de la Policía. Yo creo que es importante saber de qué si se hacen operativos, si vemos personas agresivas o si están con armamento es bueno pedir ayuda a la Policía, porque los gendarmes no son para eso, los gendarmes son custodios, van a persuadir o notificar, pero entrar a los enfrentamientos o aprehender (a personas), esa no es su función”, explicó.

Además, Fernández indicó que ya se ha iniciado un proceso penal contra los supuestos avasalladores, por lo que se espera que la justicia falle a favor del Gobierno municipal.