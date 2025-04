Según Cronenbold, Andrónico ya definió con una alianza, las pistas apuntan a la liderada por Patzi

El exalcalde Mario Cronenbold afirmó que Andrónico Rodríguez ya definió la alianza por la que se inclinará de cara a las elecciones generales de agosto; dio tres pistas que apuntan a la coalición liderada por Félix Patzi.

Mario Cronenbold cuando replica con su mano el logo del MTS. Foto: Captura video Red Uno

Fuente: Brújula Digital

El exalcalde de Warnes, en Santa Cruz, Mario Cronenbold, afirmó que el presidente del Senado, Andrónico Rodríguez, ya definió la alianza por la que se inclinará de cara a las elecciones generales de agosto; dio tres pistas que apuntan a la coalición liderada por Movimiento Tercer Sistema (MTS) de Félix Patzi. Acotó que está “más que convencido” de que irá como candidato presidencial.

Si bien Rodríguez fue proclamado este sábado como presidenciable por parte de campesinos de Pailón, departamento de Santa Cruz, el Presidente del Senado no aceptó ni confirmó su postulación.

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

“Sí, la alianza ya está. Andrónico, estoy más que convencido, va a ir porque es la mejor opción, es la oportunidad que tiene y la oportunidad de la vida no se da todos los días… la alianza está, se lo garantizo… es una alianza que la conforman tres agrupaciones y eso le da legitimidad”, aseguró Cronenbold.

Si bien la alianza ya está definida, Cronenbold dijo que, por estrategia, no identificará a la misma, debido a que se teme que se busque sacarla de la carrera electoral.

No obstante, el exalcalde de Warnes dio tres pistas a la Red Uno sobre cuál sería la alianza con la que Rodríguez habría conformado su participación. Primero, reveló que esa una alianza conformada por tres agrupaciones ciudadanas. Segundo, dijo que es una coalición de izquierda, ya que con partidos de derecha no se unirían “ni a balas”.

De las cinco alianzas inscritas ante el Tribunal Supremo Electoral (TSE), sólo una está conformada por tres organizaciones políticas: la Alianza Popular, integrada por el partido político Movimiento Tercer Sistema (MTS) y las agrupaciones ciudadanas Partido Socialista Revolucionario y Movimiento Autonomista por el Trabajo y la Estabilidad.

Fue la única alianza que fue habilitada, las otras cuatro, que tiene a partidos de derecha entre sus integrantes, fueron observadas por incumplir algunos requisitos. El viernes presentaron sus descargos y el TSE debe analizarlos para tomar una decisión sobre su habilitación.

Cronenbold dio una tercera pista durante la entrevista. Cuando respondió que ya se había elegido a la alianza, en dos oportunidades, de forma coincidente, se vio en la imagen que con su mano derecha replicó el logo del MTS de Félix Patzi. Unió las puntas de los dedos pulgar e índice y mantuvo rectos los otros tres. En ese sentido, Cronenbold insistió en que Rodríguez es el candidato que puede unir a las dos facciones del MAS, tanto a evistas como a arcistas.

“Al promover este proyecto de Andrónico presidente, no estamos traicionando a nadie; estamos diciendo que Andrónico es la mejor opción. Viendo la realidad, y siendo franco y concreto, a Evo no lo van a dejar ser candidato y el MAS está desgastado, recontra dividido, con una imagen que no ayuda, más bien resta”, sostuvo Cronenbold.