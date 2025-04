Segunda cita a la que Andrónico no asiste en el Trópico y los evistas sentencian que el candidato “es Evo o nadie”

Durante el acto de este sábado, Morales predicó sobre la unidad sindical y política en filas de los cocaleros.

Rodríguez, durante el viaje reciente que realizó. Foto: RRSS del legislador

Por Pablo Peralta Miranda

La proclamación de Evo Morales de este sábado en el territorio de la federación que preside Andrónico Rodríguez es la segunda cita organizada en el Trópico, en lo que va del mes de abril, a la que no asiste el presidente del Senado. Los evistas, que esta semana le pidieron al legislador retomar a la senda de la luz, sentenciaron que el candidato “es Evo o nadie”.

Durante el acto, Morales predicó sobre la unidad sindical y política en filas de los cocaleros, y remarcó cómo ese factor le permitió a ese sector hacer “historia”. También alertó que si el “evismo” cae derrotado en las elecciones de agosto, se restablecerá la política de “cero coca”.

El acto proselitista fue realizado por la Federación Mamoré Bulo Bulo que preside Rodríguez. Sin embargo, el también presidente del Senado no estuvo presente en dicha actividad. Quien sí estuvo presente, y además brindó un discurso, es el dirigente Dieter Mendoza, secretario general de esa federación.

«A la cabeza del comandante Evo Morales vamos a vencer en las elecciones. No hay más candidatos, es Evo o nadie, y la unidad es inquebrantable. Nada ni nadie nos va a dividir», expresó el representante de ese sector.

No es la primera vez que Rodríguez no asiste a un acto en el Trópico, impulsado por «evistas», en lo que va del mes de abril. Para el pasado domingo fue convocado por la Coordinadora de las Seis Federación del Trópico de Cochabamba, que es presidida por Morales, a una “reunión de urgencia” en esa región, en la cita debía participar de “manera obligatoria”. Sin embargo, el presidente del Senado viajó a España y no asistió al encuentro.

Desde el “evismo” indicaron, el martes, que entienden que por temas de agenda de su viaje internacional no haya asistido a la reunión a la que fue convocado en el Trópico, pero le pidieron que no avance por la “senda de la oscuridad”. «Hermano Andrónico hago un llamado a que retornes a la senda, al camino, a la luz. Hermano Andrónico no vaya por la senda de la oscuridad hacia el abismo», expresó el diputado Héctor Arce.