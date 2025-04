Solo podremos celebrar el Día del Niño cuando Morales esté preso. Mientras tanto, estamos hablando de una persona que abusó de su poder y ha sido acusado por “estupro agravado con trata de personas” por supuestamente haber abusado sexualmente de una joven de 16 años en 2016. En cualquier parte del mundo eso implica un delito gravísimo.

¿En qué clase de país vivimos donde este sujeto tiene a su “guardia” de adolescentes, entre 14 y 17 años, llamados ‘Generación Evo’, que lo defienden?

¿En qué clase de país observamos que hay asambleístas departamentales, hombres y mujeres, que, teniendo hijas, siguen haciéndose de la vista gorda, de los enfermos y perversos deseos de alguien que ha envenenado la mente de los niños?

Recordemos que su imagen aparecía en cientos de miles de textos escolares, que cada año se distribuían como material escolar con cuentos como “Evito y el Mar”, o libros de texto en los que para enseñar la letra “e” se usaba la frase “La nueva escuela de Evo”.

No olvidemos que su nombre aparece en muchas unidades educativas y este oscuro personaje se ve a sí mismo como un Dios encarnado que viene a salvarnos.

Por lo tanto, no celebrar el 12 de abril el Día del Niño significa entender que él es el enemigo.

Veo miopía en los precandidatos presidenciales, y no entienden quién es el verdadero enemigo.

Mientras esto no sea entendido y él no esté detenido y contenido por todo lo mencionado, Bolivia no podrá celebrar el Día del Niño como merece.

En el caso de Morales, la acusación de abuso sexual y trata de menores contra él revela un mutismo cómplice que se rinde ante el poder político y una deuda del país con la figura del estupro.

Desde su primer gobierno, en 2006, Morales ha acumulado en su contra al menos cinco acusaciones de abuso sexual a menores.

El caso más bullado fue el de Gabriela Zapata. De acuerdo al reportaje “Caso Evo Morales: cuando la violencia sexual contra las mujeres queda atrapada en el lodo político”, del periodista Andrés Rodríguez, en El País de España, del 20 de octubre de 2024, Zapata fue acusada por el delito de trata y tráfico de personas por inventar un hijo con el entonces mandatario. Fue absuelta de esos cargos en abril de 2024 ante la falta de pruebas. “Quiero denunciar que mi ex pareja [Morales] siempre tuvo una fijación por mujeres menores de edad, pues así me conoció y logró, mediante engaños y promesas falsas a mi familia, que yo tenga una relación con una persona mucho mayor que yo. Espero que el poder que aún tiene Evo no lo mantenga impune ante las leyes de nuestro país”, afirmó Zapata, el 3 de octubre de 2024, a través de su cuenta oficial de Facebook.

Una de cada dos niñas, de acuerdo al Informe Niñas con Igualdad 2022: Acceso y participación de las chicas en espacios de toma de decisión, elaborado por Plan International Bolivia, no cree que las autoridades en Bolivia están dispuestas a compartir el poder de decisión con las chicas; ellas reconocen que uno de los motivos es que “vivimos en una sociedad machista y patriarcal”.

Es hora de que los candidatos den el espacio legal y primordial para la defensa de la niñez, frente a los abusos de poder. Hasta mientras, no hay nada para festejar.

por Mónica Briançon Messinger.